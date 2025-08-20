Перлина, що нагадує Крит: у Середземномор'ї є маловідомий мальовничий курорт – чому тут варто побувати у вересні

Греція є однією з найбільш відвідуваних країн у світі, оскільки ця мальовнича середземноморська країна пропонує безліч варіантів для відпочинку на морському узбережжі. Більшість людей обирають Крит, Корфу та Санторіні, однак у Греції є менш людні локації, які ідеально підійдуть для відпустки у вересні.

Related video

Кожен з перелічених островів відвідують мільйони туристів кожного року. Однак для любителів відпочинку у тиші та комфорті краще підійдуть локації на подобі острова Симі — він приймає лише невелику частину відпочивальників кожного року. Про це пише видання Express.

Географія та середні температури повітря у вересні

Симі — острів у південно-східній частині Егейського моря, що входить у групу островів Додеканес. Він розташований на відстані 9 кілометрів від берегів Малої Азії та приблизно за 400 кілометрів від Афін — столиці Греції.

Його площа сягає трохи більше 58 квадратних кілометрів, а разом із сусідніми невеликими острівцями — трохи більше 65 квадратних кілометрів. Загалом тут мешкає трохи більше 2500 осіб, як свідчать дані перепису населення за 2011 рік.

Острів Симі є чудовим варіантом для відпустки на початку осені. У вересні середня температура повітря на острові сягає 28 градусів, що дозволяє організувати комфортний відпочинок на морському узбережжі.

Пляжі та відпочинок

Відкриті джерела | острів Симі у Греції

Острів Симі — чудова локація як для морського відпочинку, так і для прогулянок. Тут облаштовані комфортні пляжі, а також є чимало локацій, які варто відвідати.

Чим зайнятися на острові Симі у вересні:

купання та засмагання: одним з найкращих визнано мальовничий піщаний пляж Нос, а також затока Святого Георгія;

дайвінг: кришталево чиста блакитна вода дозволяє здійснювати підводні занурення та вивчати морський світ;

прогулянки на човнах: на місцевій пристані можна взяти в оренду судно й відправитися у спокійну морську мандрівку;

прогулянки історичними місцями: острів Симі прикрашають неокласичні будівлі, а також ратуша та церква Святого Іоанна;

гастрономічна мандрівка: на острові Симі працюють затишні кав'ярні та ресторани з традиційною кухнею.

Мандрівники стверджують: острів Симі є гарним варіантом для відпочинку як у літню пору, так і у вересні. Також острів часто обирають для сімейної відпустки з дітьми.

Нагадаємо, 18 серпня видання Express розкрило, де у Європі є схожий на Мальдіви курорт, на якому майже немає людей.

Також 17 серпня видання The Telegraph розповіло про найгірші страви, які коли-небудь куштували туристи за кордоном.