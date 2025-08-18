Ідеальний варіант для осінньої відпустки: у Європі є схожий на Мальдіви курорт — тут майже немає людей

Літній сезон відпочинку на пляжах добігає кінця, однак тепла вода та сонячна погода протримаються і у вересні. У цей час натовпи туристів, як і влітку, продовжують їздити до Італії та Іспанії. Однак і тут можна знайти майже безлюдні та мальовничі курорти, щоб провести відпустку комфортно та спокійно.

Однією з таких локацій є містечко Кастро на півдні Італії, яке прирівнюють до Мальдів. Воно залишається практично безлюдним навіть наприкінці літніх місяців, розповідає видання Express.

Географія та середні температури повітря

Кастро розташувалося на узбережжі Адріатичного моря в регіоні Апулія провінції Лечче. Відстань до Риму звідси складає понад 500 кілометрів, а населення складає всього 2457 осіб, як свідчать дані перепису населення за 2014 рік.

Кастро має середню денну температуру 25 градусів у вересні, з максимальною температурою 27 градусів, а вечори залишаються теплими за температури близько 20 градусів.

Пляжі та відпочинок

Aorbnb | море у Кастро, Італія

Головна пам'ятка Кастро — це море. Тут немає піщаних пляжів, однак є скелясте узбережжя та кришталево чиста вода. Часто Кастро туристи порівнюють з Мальдівами.

Найпопулярніша локація Кастро — Castro Marina. Тут пляжні клуби з червня по вересень встановлюють платформи для тих, хто засмагає та купається. Однак і в цей час тут немає натовпів людей, як це буває на інших італійських курортах.

Чим зайнятися у Кастро у вересні:

купання та засмагання: теплий клімат і сонячна погода роблять містечко ідеальним для відпочинку навіть у вересні;

підводне плавання: вода бірюзового кольору прозора й чиста, через що це місто часто обирають дайвери;

екскурсії на човнах: невеликий місцевий порт на пристані пропонує прогулянки для дослідження печер Паломбара, Адзурра та Цінзулуза;

прогулянки історичними локаціями: у Кастро розташований замок XVI століття, є стародавні міські мури та собор, який датується 1171 роком.

Як дістатися до Кастро

Неподалік від Кастро є аеропорт Бріндізі, до якого можна дістатися приблизно через годину та 15 хвилин їзди на автомобілі. Також до Кастро можна дістатися із сусідніх міст — Лечче, Отранто та Санта-Чезарея-Терме.

