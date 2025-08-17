Краще не торкатися: туристи поділилися переліком найгірших страв, які вони коли-небудь їли під час подорожей

Під час подорожей чи відпустки за кордоном найчастіше враження формує саме кухня — страви та кулінарні символи інших куточків світу можуть стати справжньою знахідкою, відкривши нові гастрономічні смаки. Однак трапляється так, що далеко не всі страви інших кухонь світу можуть потішити вишуканістю та смаком.

Мандрівники, які подорожували у різні куточки світу та куштували місцеву кухню, розповіли про найгірші страви, які їм коли-небудь доводилося куштувати за кордоном. Їхні історії зібрало британське видання The Telegraph.

Китай

Джемма Найт-Гілані відвідала Китай, коли їй було близько двадцяти років. Дівчина з задоволенням куштувала все, що їй доводилося бачити у місцевих закладах: локшину, гострі страви, шашлики з різного м'яса тощо.

Одного вечора китайські друзі Джемми запропонували їй скуштувати собаку: вони поставили тарілку з невідомим м'ясом, щоб пожартувати з неї. Аж раптом, коли дівчина спробувала страву, вони вибухнули сміхом: "Ти скуштувала собаку!".

"Остерігаючись образити когось, я похитала головою та засміявся разом із ним, але схоже на яловичину м’ясо в роті мало смак попелу, і я ніколи собі цього по-справжньому не пробачила", — зізналася Джемма.

Ісландія

Ед Гренбі пробував під час подорожей різноманітні страви, і навіть куштував китовий жир у Гренландії. Однак коли він побував в Ісландії, то скуштував найгіршу страву, яку йому коли-небудь доводилося їсти.

"Насправді, тільки одна страва коли-небудь мене перемогла: хакарл, ісландський "делікатес" (бо "блювота" не те слово), виготовлений з отруйної акули, закопаної в пісок, доки вона не починає гнити", — поділився своєю історією Ед.

Риба пахне, мов пісуар, і смакує приблизно так само, зазначив чоловік. При цьому цей смак доповнює текстура.

Офіціант, який приніс йому страву, сказав, що навіть ісландці часто цю страву не їдять.

Тайвань

Хейзел Плюш мандрувала зі своїм партнером у Тайвань. Там їй доводилося куштувати "курку, покриту шаром сірого желе".

"Щойно я побачила курку, то зрозуміла, що зробила жахливу помилку. Вона лежала розпластаною на тарілці, ніжки та крильця вбоки, її гігантська тушка була вкрита товстим шаром сірого желе, яке тремтіло, коли літній власник ресторану перевертав її", — розповіла дівчина.

При цьому пара замовляла тушковану курку, однак отримала несподіваний "сюрприз". Партнер врятував дівчину, коли вона не змогла продовжити їсти курку, і зробив це сам, аби не образити кухаря.

Куба

Гевін Гейнс поїхав зі своєю партнеркою на Кубу, де пара хотіла влаштувати романтичний вечір. Однак одна місцева страва зіпсувала їхні плани.

"На перший огляд моя курка виглядала — хіба що — канцерогенною, її обвуглена шкірка викликала спогади про барбекю 1980-х років", — розповів хлопець.

Однак всередині курки була "сира плоть" та "кров". Коли офіціанта попросили замінити страву та доготувати курку, парі принесли назад їжу, яка зовсім не змінила з вигляду.

"Отримати пристойну їжу на Кубі — це не жарт", — зазначив Гевін.

Японія

Аманді Гайд подобається Японія, тому на відпочинок вона поїхала саме туди. Її враження від відпустки зіпсувала лише одна страва — равлики.

"Але у кожного є своя межа. І моя була рішуче перейдена, коли я опинився перед тарілкою з гігантськими морськими равликами, кожен з яких був більший за мій кулак і подавався у своїй мушлі, без аромату часнику чи масла, щоб приховати його желеподібну консистенцію", — розповіла Аманда.

