Майже 21 долар за втомлений бутерброд: соцмережі обурив пост про оману у кафе (фото)

Австралієць виклав фото тосту за 20,90 доларів і користувачі соцмереж почали жартувати щодо ціни та вигляду страви. У сендвічі майже не було начинки, а хліб — ледь підсмажений.

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Як повідомляє Daily Mail, клієнт однієї з кав’ярень в австралійському місті Аделаїда обурився вартістю та виглядом страви й оприлюднив фото "сумного тосту" за 20,90 доларів. Замість обіцяної щедрої начинки, чоловік отримав бутерброд з мізерною кількістю пастрамі (м’ясний делікатес, зазвичай з яловичини), трохи капусти й майонезу, а сам хліб виявився майже не підсмаженим.

Клієнт відвідав мережеву кав’ярню Coffee Club і замовив тост "Рубен", у складі якого, за описом у меню, мали бути нарізана пастрамі, пікантна квашена капуста, мариновані корнішони, яєчний майонез та розплавлений сир чедер із моцарелою. Проте на ділі страва виявилася значно менш привабливою.

Фото: Скриншот

"Ми з дружиною рідко вибираємось кудись, бо маємо довгострокові цілі. Але вирішив поділитись, як пройшла наша ранкова прогулянка", — написав чоловік у дописі на Reddit.

До публікації він додав також фото страви дружини — тосту з шинкою, сиром і помідорами, що коштував 15,90 доларів. Їжа виглядала настільки ж непрезентабельно, що викликала хвилю глузливих коментарів у мережі.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж миттєво відреагували:

"Викличте поліцію — це пограбування", — написав один.

"Найсумніший тост, який я коли-небудь бачив", — додав інший.

"15 доларів за сир і тост? Тримай мої стрінги, я відкриваю кафе", — пожартував ще один коментатор.

Деякі користувачі радили уникати мережевих закладів:

"Ти рідко виходиш з дому і обрав Coffee Club? Друже, тобі треба бути вибагливішим", — відреагував один із коментаторів.

"Франшизи створені для масовості. Це пастка: витрати мінімальні, прибуток — максимальний", — додав інший.

Представники Coffee Club прокоментували ситуацію, зазначивши, що розчаровані таким відгуком. "Це не відповідає стандартам нашого сервісу. Ми серйозно ставимося до подібних ситуацій, і наразі триває внутрішній перегляд", — йдеться у відповіді компанії для Daily Mail.

Як повідомляв Фокус, користувачі були шоковані процесом приготування готових сендвічів.

Також ми розповідали про те, що чоловіку заборонили їсти улюблені бутерброди.