Почти 21 доллар за уставший бутерброд: соцсети возмутил пост об обмане в кафе (фото)

Австралиец выложил фото тоста за 20,90 долларов и пользователи соцсетей начали шутить по поводу цены и вида блюда. В сэндвиче почти не было начинки, а хлеб — едва поджаренный.

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Как сообщает Daily Mail, клиент одной из кофеен в австралийском городе Аделаида возмутился стоимостью и видом блюда и обнародовал фото "печального тоста" за 20,90 долларов. Вместо обещанной щедрой начинки, мужчина получил бутерброд с мизерным количеством пастрами (мясной деликатес, обычно из говядины), немного капусты и майонеза, а сам хлеб оказался почти не поджаренным.

Клиент посетил сетевую кофейню Coffee Club и заказал тост "Рубен", в составе которого, по описанию в меню, должны были быть нарезанная пастрами, пикантная квашеная капуста, маринованные корнишоны, яичный майонез и расплавленный сыр чедер с моцареллой. Однако на деле блюдо оказалось значительно менее привлекательным.

Фото: Скриншот

"Мы с женой редко выбираемся куда-то, потому что имеем долгосрочные цели. Но решил поделиться, как прошла наша утренняя прогулка", — написал мужчина в заметке на Reddit.

К публикации он добавил также фото блюда жены — тоста с ветчиной, сыром и помидорами, который стоил 15,90 долларов. Еда выглядела настолько же непрезентабельно, что вызвала волну насмешливых комментариев в сети.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали:

"Вызовите полицию — это ограбление", — написал один.

"Самый печальный тост, который я когда-либо видел", — добавил другой.

"15 долларов за сыр и тост? Держи мои стринги, я открываю кафе", — пошутил еще один комментатор.

Некоторые пользователи советовали избегать сетевых заведений:

"Ты редко выходишь из дома и выбрал Coffee Club? Друг, тебе надо быть более требовательным", — отреагировал один из комментаторов.

"Франшизы созданы для массовости. Это ловушка: затраты минимальные, прибыль — максимальная", — добавил другой.

Представители Coffee Club прокомментировали ситуацию, отметив, что разочарованы таким отзывом. "Это не соответствует стандартам нашего сервиса. Мы серьезно относимся к подобным ситуациям, и сейчас идет внутренний пересмотр", — говорится в ответе компании для Daily Mail.

Как сообщал Фокус, пользователи были шокированы процессом приготовления готовых сэндвичей.

Также мы рассказывали о том, что мужу запретили есть любимые бутерброды.