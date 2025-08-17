Лучше не прикасаться: туристы поделились перечнем худших блюд, которые они когда-либо ели во время путешествий

Во время путешествий или отпуска за границей чаще всего впечатление формирует именно кухня — блюда и кулинарные символы других уголков мира могут стать настоящей находкой, открыв новые гастрономические вкусы. Однако случается так, что далеко не все блюда других кухонь мира могут порадовать изысканностью и вкусом.

Путешественники, которые путешествовали в разные уголки мира и пробовали местную кухню, рассказали о худших блюдах, которые им когда-либо приходилось пробовать за рубежом. Их истории собрало британское издание The Telegraph.

Китай

Джемма Найт-Гилани посетила Китай, когда ей было около двадцати лет. Девушка с удовольствием пробовала все, что ей приходилось видеть в местных заведениях: лапшу, острые блюда, шашлыки из разного мяса и тому подобное.

Однажды вечером китайские друзья Джеммы предложили ей попробовать собаку: они поставили тарелку с неизвестным мясом, чтобы пошутить над ней. Но вдруг, когда девушка попробовала блюдо, они разразились смехом: "Ты попробовала собаку!".

"Опасаясь обидеть кого-то, я покачала головой и засмеялась вместе с ним, но похожее на говядину мясо во рту имело вкус пепла, и я никогда себе этого по-настоящему не простила", — призналась Джемма.

Исландия

Эд Гренби пробовал во время путешествий разнообразные блюда, и даже пробовал китовый жир в Гренландии. Однако когда он побывал в Исландии, то попробовал худшее блюдо, которое ему когда-либо приходилось есть.

"На самом деле, только одно блюдо когда-либо меня победило: хакарл, исландский "деликатес" (потому что "рвота" не то слово), изготовленный из ядовитой акулы, закопанной в песок, пока она не начинает гнить", — поделился своей историей Эд.

Рыба пахнет, как писсуар, и на вкус примерно так же, отметил мужчина. При этом этот вкус дополняет текстура.

Официант, который принес ему блюдо, сказал, что даже исландцы часто это блюдо не едят.

Тайвань

Хейзел Плюш путешествовала со своим партнером в Тайвань. Там ей приходилось пробовать "курицу, покрытую слоем серого желе".

"Как только я увидела курицу, то поняла, что сделала ужасную ошибку. Она лежала распластанной на тарелке, ножки и крылышки в стороны, ее гигантская тушка была покрыта толстым слоем серого желе, которое дрожало, когда пожилой владелец ресторана переворачивал ее", — рассказала девушка.

При этом пара заказывала тушеную курицу, однако получила неожиданный "сюрприз". Партнер спас девушку, когда она не смогла продолжить есть курицу, и сделал это сам, чтобы не обидеть повара.

Куба

Гэвин Гейнс поехал со своей партнершей на Кубу, где пара хотела устроить романтический вечер. Однако одно местное блюдо испортило их планы.

"На первый взгляд моя курица выглядела — разве что — канцерогенной, ее обугленная шкурка вызывала воспоминания о барбекю 1980-х годов", — рассказал парень.

Однако внутри курицы была "сырая плоть" и "кровь". Когда официанта попросили заменить блюдо и доготовить курицу, паре принесли обратно еду, которая совсем не изменилась с виду.

"Получить приличную еду на Кубе — это не шутка", — отметил Гэвин.

Япония

Аманде Гайд нравится Япония, поэтому на отдых она поехала именно туда. Ее впечатление от отпуска испортило лишь одно блюдо — улитки.

"Но у каждого есть свой предел. И моя была решительно перейдена, когда я оказался перед тарелкой с гигантскими морскими улитками, каждая из которых была больше моего кулака и подавалась в своей раковине, без аромата чеснока или масла, чтобы скрыть его желеобразную консистенцию", — рассказала Аманда.

