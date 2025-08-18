Идеальный вариант для осеннего отпуска: в Европе есть похожий на Мальдивы курорт — здесь почти нет людей

Летний сезон отдыха на пляжах подходит к концу, однако теплая вода и солнечная погода продержатся и в сентябре. В это время толпы туристов, как и летом, продолжают ездить в Италию и Испанию. Однако и здесь можно найти почти безлюдные и живописные курорты, чтобы провести отпуск комфортно и спокойно.

Одной из таких локаций является городок Кастро на юге Италии, который приравнивают к Мальдивам. Он остается практически безлюдным даже в конце летних месяцев, рассказывает издание Express.

География и средние температуры воздуха

Кастро расположилось на побережье Адриатического моря в регионе Апулия провинции Лечче. Расстояние до Рима отсюда составляет более 500 километров, а население составляет всего 2457 человек, как свидетельствуют данные переписи населения за 2014 год.

В Кастро средняя дневная температура в сентябре составляет 25 градусов при максимальной температуре 27 градусов, а вечера остаются теплыми при температуре около 20 градусов.

Пляжи и отдых

Aorbnb | море в Кастро, Италия

Главная достопримечательность Кастро — это море. Здесь нет песчаных пляжей, однако есть скалистое побережье и кристально чистая вода. Часто Кастро туристы сравнивают с Мальдивами.

Самая популярная локация Кастро — Castro Marina. Здесь пляжные клубы с июня по сентябрь устанавливают платформы для тех, кто загорает и купается. Однако и в это время здесь нет толп людей, как это бывает на других итальянских курортах.

Чем заняться в Кастро в сентябре:

купание и загар: теплый климат и солнечная погода делают городок идеальным для отдыха даже в сентябре;

подводное плавание: вода бирюзового цвета прозрачная и чистая, из-за чего этот город часто выбирают дайверы;

экскурсии на лодках: небольшой местный порт на пристани предлагает прогулки для исследования пещер Паломбара, Адзурра и Цинзулуза;

прогулки по историческим локациям: в Кастро расположен замок XVI века, есть древние городские стены и собор, который датируется 1171 годом.

Как добраться до Кастро

Неподалеку от Кастро есть аэропорт Бриндизи, до которого можно добраться примерно через час и 15 минут езды на автомобиле. Также в Кастро можно добраться из соседних городов — Лечче, Отранто и Санта-Чезарея-Терме.

