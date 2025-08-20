Жемчужина, напоминающая Крит: в Средиземноморье есть малоизвестный курорт — почему здесь стоит побывать в сентябре

Греция является одной из самых посещаемых стран в мире, поскольку эта живописная средиземноморская страна предлагает множество вариантов для отдыха на морском побережье. Большинство людей выбирают Крит, Корфу и Санторини, однако в Греции есть менее людные локации, которые идеально подойдут для отпуска в сентябре.

Каждый из перечисленных островов посещают миллионы туристов каждый год. Однако для любителей отдыха в тишине и комфорте лучше подойдут локации на подобии острова Сими — он принимает лишь небольшую часть отдыхающих ежегодно. Об этом пишет издание Express.

География и средние температуры воздуха в сентябре

Сими — остров в юго-восточной части Эгейского моря, входящий в группу островов Додеканес. Он расположен на расстоянии 9 километров от берегов Малой Азии и примерно в 400 километрах от Афин — столицы Греции.

Его площадь достигает чуть более 58 квадратных километров, а вместе с соседними небольшими островками — чуть более 65 квадратных километров. Всего здесь проживает чуть более 2500 человек, как свидетельствуют данные переписи населения за 2011 год.

Остров Сими является отличным вариантом для отпуска в начале осени. В сентябре средняя температура воздуха на острове достигает 28 градусов, что позволяет организовать комфортный отдых на морском побережье.

Пляжи и отдых

Остров Сими — отличная локация как для морского отдыха, так и для прогулок. Здесь обустроены комфортные пляжи, а также есть немало локаций, которые стоит посетить.

Чем заняться на острове Сими в сентябре:

купание и загорание: одним из лучших признан живописный песчаный пляж Нос, а также залив Святого Георгия;

дайвинг: кристально чистая голубая вода позволяет совершать подводные погружения и изучать морской мир;

прогулки на лодках: на местной пристани можно взять в аренду судно и отправиться в спокойное морское путешествие;

прогулки по историческим местам: остров Сими украшают неоклассические здания, а также ратуша и церковь Святого Иоанна;

гастрономическое путешествие: на острове Сими работают уютные кафе и рестораны с традиционной кухней.

Путешественники утверждают: остров Сими является хорошим вариантом для отдыха как в летнее время, так и в сентябре. Также остров часто выбирают для семейного отпуска с детьми.

