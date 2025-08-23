Тропический остров "точно как Мальдивы", но гораздо дешевле: о каких суммах речь (фото)

Экзотический отдых на Филиппинах может обойтись в очень разумный бюджет, если подойти к отпуску внимательно. Захватывающие виды, кристально чистая вода, белые песчаные пляжи — вот некоторые из главных составляющих отпуска мечты на Палаване.

Related video

Это скрытое сокровище Юго-Восточной Азии не такое известное, как Мальдивы, но очень похожее. Населения здесь не так много — всего 74 человека на квадратный километр, а сам остров имеет длину 425 км при ширине 8-40 км. Об этом пишет Daily Mail.

Что посмотреть на Палаване

На острове расположено чудо природы и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — подземная река Пуэрто-Принцеса — самая длинная подземная река в Азии и вторая по длине в мире. Палаван также может похвастаться прекрасными коралловыми рифами и является популярным местом для подводного плавания и дайвинга.

Неподалеку расположен Национальный морской парк "Риф Туббатаха" — еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранилась первозданная тропическая природа, ради которой сюда и едут туристы.

Эксперт из Experience Travel Group говорит: "Палаван имеет уникальное сочетание природной красоты, приключений и доступности".

Остров Палаван Фото: Getty Images

"Путешественники могут наслаждаться многими теми же впечатлениями, что и на Мальдивах, такими как нетронутые пляжи и бирюзовая вода, но за значительно меньшую цену. Это становится все более популярным среди путешественников, которые хотят почувствовать тропический рай, не тратя чрезмерных средств", — отметил эксперт.

Учитывая обилие природных красот, которые можно найти на Мальдивах, Палаван является хорошей альтернативой, и поездка туда стоит намного дешевле.

Цены на Палаване

Ночь в отеле на этой скрытой жемчужине Филиппин может стоить около 50 фунтов стерлингов (около 2 700 грн), в зависимости от района. Между тем многие варианты проживания на Мальдивах стоят от 300 до 400 фунтов стерлингов за ночь (16-22 тысяч грн).

Хотя и на Палаване нет всего, что предлагают Мальдивы, например, знаменитые виллы над водой. Любителям водных развлечений здесь предложат дайвинг, снорклинг, поездки в каноэ и многое другое.

На Палаване нет вилл над водой, однако природа острова точно удивит Фото: Getty Images

Оба острова, Палаван и Мальдивы, имеют схожую температуру в самый жаркий месяц, апрель, от +20 до +30 градусов.

Для того, чтобы добраться до Палавана, обычно требуется перелет из Манилы в Пуэрто-Принцессу или аэропорт Эль-Нидо, что занимает от одного до двух часов. Кроме того, есть вариант добраться паромом, что может занять около 13 часов.

Большой город на территории острова один — Пуэрто-Принцесса. Именно здесь есть всевозможные музеи, возможности арендовать авто, отправиться на экскурсии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Популярный солнечный курорт в Испании в последнее время связывают с опасностью из-за серии нападений.

Большинство людей выбирают Крит, Корфу и Санторини, однако в Греции есть менее людные локации, которые идеально подойдут для отпуска.

Кроме того, Фокус писал об особенностях отдыха на острове Хвар в Хорватии.