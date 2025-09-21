Украинка рассказала о подлой афере, как туристов "разводят" в Турции (видео)

Владелица туристического агентства Atlantis Travel поделилась деталями новой схемы обмана доверчивых путешественников. На популярных турецких курортах тамошние продавцы демонстрируют чудеса маркетинга в попытке продать свой товар по спекулятивным ценам.

Украинка утверждает, что и сама давно работает в сфере продаж, но это не помогло ей вовремя обнаружить обман и "соскочить" с крючка. Своим опытом женщина поделилась в социальных сетях, спровоцировав волну обсуждения. Как оказалось, она далеко не единственная жертва. Подробнее — в материале Фокуса.

"Друзья, просто гениальная схема по-турецки. Думаю, что-то себе хорошенькое куплю, а в любых отелях есть эти магазинчики. Продавец спрашивает: "Вас что-то интересует? Здесь совсем маленький выбор. Давайте мы вас на бесплатном трансфере подвезем в наш магазин, там очень много всего. Вас это вообще ни к чему не обязывает". И тут фишка, что они делают. Как только ты выходишь из машины, тебе подают руку, дальше чай или кофе. То есть здесь уже начинается жесткий маркетинг", — рассказывает автор видео.

Манипуляции продавцов

По словам туристки, продавцам нужно получить от клиента три "да", чтобы психологически вызвать у него доверие и заставить приобрести ненужный товар.

"Я сама работает в продажах 20 лет, все эти методички знают вдоль и поперек... Я была так уверена, что дам им отпор, но они не дают тебе каток воздуха сделать, трезво думать и сказать жесткое "нет". Ты один среди стада волков и уже не знаешь, как с ними бороться. Мне как-то удалось вырваться. Я говорю: "Мне надо подумать". Но выход не там, где вход, а с другой стороны. То есть ты сама не выйдешь. Тебе реально надо ждать того водителя... Короче, друзья, это такой стресс", — вспоминает женщина.

Она советует туристам, которые попадут в подобную ситуацию, не вестись на это, потому что "день отдыха будет просто испорченным".

"В отеле гораздо проще сказать это жесткое "нет", чем потом в том магазине. Я думала, что уже баба пробита на этом, но фигушки", — заключает украинка, держа стакан латте в руках.

Что пишут люди?

Пользователи сети в комментариях поделились собственными курьезными историями.

"У меня есть подруга, которая "зайца в поле загоняет за гривну". Своего не попустит. Понравились ей часы. Начала торговаться. Одним словом через 4 часа торга продавцы от нее убегали. Уже говорили, что магазин закрывается, смена меняется, какая-то там программа по оплате зависла. Знаете, что она сделала? Приехала на следующий день и таки добилась своего. Сделали ей бешеную скидку, чтобы только это все мучения закончилось. Так что не они ее "обули", а она их натянула";

"А вы что первый раз в Турции были?";

"Я тоже такая наивная. Думала, подвезут в город, побегаю по турецким базарчикам. А нет, не получилось. Нас как баранов загнали в их торговый центр с заоблачными ценами, водитель как сторож в тюрьме ходил и присматривал за нами. Я поняла, что что-то не то и ничего не покупала. Думала, в отель уже не доеду".

