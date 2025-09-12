Конец шведского стола: хитрые туристы "разоряют" отели, наедаясь бесплатно

В социальных сетях активно обсуждают новый тренд: туристы делятся советами, как получить бесплатные завтраки в отелях, не имея там забронированного номера.

Related video

В интернете набирает популярность практика, которую сами пользователи называют "гастрономическим рейдом". Речь идет о попытках посетителей без бронирования номера попасть в отель и бесплатно позавтракать. Подробнее о таких случаях пишет издание New York Post.

В Reddit умельцы создают инструкции с подробными советами: рекомендуют приходить в отели среднего класса именно во время подачи завтрака, выглядеть уверенно и вести себя так, будто ты живешь в комплексе. Они советуют не привлекать внимания персонала и объяснять свое присутствие ожиданием кого-то из "родственников или партнеров".

Риски для системы

Эксперты уже предупреждают о рисках. Это может привести к обвалу доходов в отелях, что в итоге приведет к изменению политики по выбору системы питания.

В комментариях пользователи сети отмечают, что подобные трюки лучше работают в недорогих отелях с простым меню, тогда как в дорогих комплексах риск быть разоблаченным значительно выше. Некоторые признаются, что регулярно используют этот способ — например, после пробежки или во время командировок.

Путешественники рассказали, как поесть в отеле бесплатно Фото: Pixels

Свои наблюдения высказал эксперт по гостиничной индустрии Гэри Лефф. Он рассказал, что сам сталкивался с ситуацией, когда мог позавтракать в отеле, не имея на это формального права. В то же время он признает, что большинство гостиничных завтраков не настолько вкусные, чтобы специально за ними приходить.

Предупреждение работников индустрии

Еще одним аргументом против подобной "экономии" стали предостережения от работников индустрии. Бранди Августус, бывшая сотрудница одного из американских отелей с 15-летним опытом, подчеркнула, что бюджетные комплексы часто не соблюдают санитарные нормы: еда используется повторно, тесто для вафель хранится слишком долго, а персонал нередко работает без перчаток.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Адель отказалась жить в роскошном номере отеля.

На Занзибаре появится небоскреб-остров: кадры невероятного проекта.

Необычный отель предлагает гостям остановиться в гигантских пивных бочках XIX века с уютными кроватями, современными удобствами и декором в пивной тематике.