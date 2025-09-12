Кінець шведського столу: хитрі туристи "розоряють" готелі, наїдаючись безплатно

У соціальних мережах активно обговорюють новий тренд: туристи діляться порадами, як отримати безплатні сніданки в готелях, не маючи там заброньованого номера.

В інтернеті набирає популярності практика, яку самі користувачі називають "гастрономічним рейдом". Йдеться про спроби відвідувачів без бронювання номера потрапити до готелю й безкоштовно поснідати. Детальніше про такі випадки пише видання New York Post.

У Reddit умільці створюють інструкції з детальними порадами: рекомендують приходити в готелі середнього класу саме в час подачі сніданку, виглядати впевнено та поводитися так, ніби ти мешкаєш у комплексі. Вони радять не привертати уваги персоналу та пояснювати свою присутність очікуванням когось із "родичів чи партнерів".

Ризики для системи

Експерти уже попереджають про ризики. Це може призвести до обвалу доходів у готелях, що у підсумку призведе до зміни політики щодо обрання системи харчування.

У коментарях користувачі мережі зазначають, що подібні трюки краще працюють у недорогих готелях із простим меню, тоді як у дорогих комплексах ризик бути викритим значно вищий. Дехто зізнається, що регулярно використовує цей спосіб — наприклад, після пробіжки чи під час відряджень.

Мандрівники розповіли, як поїсти в готелі безплатно Фото: Pixels

Свої спостереження висловив експерт з готельної індустрії Гері Лефф. Він розповів, що сам стикався з ситуацією, коли міг поснідати у готелі, не маючи на це формального права. Водночас він визнає, що більшість готельних сніданків не настільки смачні, щоб спеціально за ними приходити.

Застереження працівників індустрії

Ще одним аргументом проти подібної "економії" стали застереження від працівників індустрії. Бранді Августус, колишня співробітниця одного з американських готелів із 15-річним досвідом, наголосила, що бюджетні комплекси часто не дотримуються санітарних норм: їжа використовується повторно, тісто для вафель зберігається надто довго, а персонал нерідко працює без рукавичок.

