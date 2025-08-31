Використовувалася до 1995 року: готель пропонує переночувати в гігантській пивній діжці (фото)

Незвичайний готель пропонує гостям зупинитися в гігантських пивних діжках XIX століття із затишними ліжками, сучасними зручностями й декором у пивній тематиці.

У готелі Beverland Resort у німецькому Остбеверні є 62 різних тематичних номери, включно з "футбольним", "морським", "історичним", "космічним" тощо, але одним із найпопулярніших, безумовно, є кімната Beer Barrel, пише Luxury Property News.

Ця кімната була створена у співпраці з регіональною пивоварнею Pott's Brewery з міста Ельде і містить безліч інших предметів, пов'язаних із пивом.

У номері встановлено величезне ліжко з діжки з ковдрами, подушками і простирадлами, а також декор у пивній тематиці, що включає приставний столик з ящиків і відповідний дерев'яний стіл зі стільцем.

У готелі стверджують, що діжка, переобладнана на ліжко, зроблена зі справжньої ємності для пінного хмільного напою, яку використовували до 1995 року.

Номери оснащені сучасними зручностями, такими як телевізор, Wi-Fi, гідромасажний душ, фен, туалетний столик із дзеркалом і прасувальне приладдя. Плафони на люстрах зроблені з пивних пляшок.

Також у кімнаті є два додаткових "нормальних" ліжка.

Ціни стартують від 120 євро, тобто приблизно 5,8 тис. грн. за ніч для двох.

