У Британії продають котедж з умовою залишити в саду стару могилу (фото, відео)

У невеликому курортному містечку Перранпорт на північному узбережжі графства Корнуолл продається котедж. Щоб стати власником будиночка, майбутній власник нерухомості має пообіцяти не чіпати могилу, яка знаходиться в саду.

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Котедж із трьома спальнями, двома вітальнями, кухнею, ванною кімнатою і великим садом продається за 300 000 фунтів стерлінгів готівкою, тобто приблизно 16,8 млн гривень, повідомляє агентство нерухомості.

Ця будова підходить для тих, хто шукає ексклюзивний будинок у прекрасному місці, однак ріелтори одразу попереджають про кілька важливих моментів, які можливому покупцеві слід врахувати. Приміром, у саду розташована "усипальниця" одного з власників, яка має залишитися в недоторканності.

Майно, як зазначається, продається як частина спадщини, без "ланцюжка" власників. У могилі, що розташована за кілька метрів від ґанку будинку, поховано жінку, донька якої забажала, щоб останній притулок її матері не був якимось чином сплюндрований.

У будинку є електрика, проте немає підтвердження про тип водопостачання та каналізації. Також поруч немає парковки, тож до будинку можна дістатися лише пішки.

Оскільки об'єкт перебуває в поганому стані та потребує комплексної реконструкції, його не вважають придатним для іпотечного кредитування, тому продають тільки за готівку.

Нагадаємо, раніше в Південному Уельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези з 27 спальними місцями, який раніше використовували як будинок для літніх людей. Він розташований у престижному житловому районі, з видатними видами на місцеву гавань і пляж.

Також Фокус писав, що в центрі Лондона за 300 тис. фунтів стерлінгів можна купити паркувальне місце для автомобіля. І це більше за середню вартість будинку на ринку нерухомості Великої Британії.