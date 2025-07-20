В Британии продают коттедж с условием оставить в саду старую могилу (фото, видео)

В небольшом курортном городке Перранпорт на северном побережье графства Корнуолл продается коттедж. Чтобы стать владельцем домика, будущий владелец недвижимости должен пообещать не трогать могилу, находящуюся в саду.

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Коттедж с тремя спальнями, двумя гостиными, кухней, ванной комнатой и большим садом продается за 300 000 фунтов стерлингов наличными, то есть примерно 16,8 млн гривен, сообщает агентство недвижимости.

Данное строение подходит для тех, кто ищет эксклюзивный дом в прекрасном месте, однако риелторы сразу предупреждают о нескольких важных моментах, которые возможному покупателю следует учесть. К примеру, в саду находится "усыпальница" одного из владельцев и которая должна остаться в неприкосновенности.

Имущество, как отмечается, продается как часть наследства, без "цепочки" собственников. В могиле, что находится в нескольких метрах от крыльца дома, похоронена женщина, дочь которой пожелала, чтобы последнее пристанище ее матери не было каким-либо образом осквернено.

В доме есть электричество, однако нет подтверждения о типе водоснабжения и канализации. Также рядом нет парковки, поэтому к дому можно добраться только пешком.

Поскольку объект находится в плохом состоянии и требует комплексной реконструкции, он не считается подходящим для ипотечного кредитования, поэтому продается только за наличные.

Напомним, ранее в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что в центре Лондона за 300 тыс. фунтов стерлингов можно купить парковочное место для автомобиля. И это больше средней стоимости дома на рынке недвижимости Великобритании.