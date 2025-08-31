Использовалась до 1995 года: отель предлагает переночевать в гигантской пивной бочке (фото)

Необычный отель предлагает гостям остановиться в гигантских пивных бочках XIX века с уютными кроватями, современными удобствами и декором в пивной тематике.

В отеле Beverland Resort в немецком Остбеверне имеется 62 различных тематических номера, включая "футбольный", "морской", "исторический", "космический" и т.п., но одним из самых популярных, безусловно, являются комната Beer Barrel, пишет Luxury Property News.

Данная комната была создана в сотрудничестве с региональной пивоварней Pott's Brewery из города Эльде и содержит множество других предметов, связанных с пивом.

В номере установлена ​​огромная кровать из бочки с одеялами, подушками и простынями, а также декор в пивной тематике, включающий приставной столик из ящиков и соответствующий деревянный стол со стулом.

В отеле утверждают, что бочка, переоборудованная в кровать, сделана из настоящей емкости для пенного хмельного напитка, которая использовалась до 1995 года.

Номера оснащены современными удобствами, такими как телевизор, Wi-Fi, гидромассажный душ, фен, туалетный столик с зеркалом и гладильные принадлежности. Плафоны на люстрах сделаны из пивных бутылок.

Также в комнате есть две дополнительных "нормальных" кровати.

Цены стартуют от 120 евро, то есть примерно 5,8 тыс. грн. за ночь для двоих.

