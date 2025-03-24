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МирФан

Продуман до мелочей: мужчина построил дом из гигантских бочек с видом на океан (фото)

Дом из винных бочек, построил дом из гигантских бочек, гигантские бочки, дом из красного дерева, дом с видом на океан
Фото: realtor.com | Микки Муэнниг построил Barrel House, который органично вписывается в ландшафт

Архитектор Микки Муэнниг прославился своими экологичными, органично вписывающимися в ландшафт постройками. Мужчина был вдохновлен духом побережья и традициями местных виноделен.

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В Биг-Суре, Калифорния (США), среди красных деревьев и скалистых берегов Тихого океана, спрятан настоящий архитектурный шедевр — дом, построенный из двух гигантских винных бочек из красного дерева. Это не просто эксперимент с формами, а воплощение оригинального подхода к дизайну и уважения к природе. Об этом пишет Realtor.

Проект разработан известным местным архитектором Микки Муэннигом, которого часто называют "человеком, который построил Биг-Сур". Американец прославился своими экологичными, органично вписывающимися в ландшафт постройками, и Barrel House — один из лучших примеров его стиля.

Дом общей площадью 1 940 квадратных футов (около 180 кв. м) состоит из двух соединенных между собой бочек и включает два этажа. На нижнем уровне находятся две просторные жилые комнаты, туалетная комната, открытая кухня, а также мансарда, которую можно использовать как кабинет, зону отдыха или дополнительную спальню.

Дом из винных бочек, построил дом из гигантских бочек, гигантские бочки, дом из красного дерева, дом с видом на океан Fullscreen
Дом сделан из красного дерева
Фото: realtor.com
Дом из винных бочек, построил дом из гигантских бочек, гигантские бочки, дом из красного дерева, дом с видом на океан Fullscreen
Каждое помещение отличается естественным освещением
Фото: realtor.com

Каждое помещение отличается естественным освещением, оригинальной деревянной отделкой и панорамными окнами с захватывающим видом на океан и прибрежный ландшафт. Атмосфера тепла и уюта сочетается с эстетикой винтажной калифорнийской архитектуры.

Гостевой коттедж и участок

На территории участка площадью 5 акров, усеянного вековыми дубами и красными деревьями, находится и гостевой коттедж, выполненный — как и главный дом — из восстановленной винной бочки из красного дерева. Коттедж включает уютную спальню, полноценную кухню, душевую, террасу и обеденную зону под открытым небом с видом на Тихий океан. Такое место идеально подходит для отдыха гостей, аренды или творческого уединения.

Дом из винных бочек, построил дом из гигантских бочек, гигантские бочки, дом из красного дерева, дом с видом на океан, гостевой коттедж, Fullscreen
Гостевой коттедж и участок
Фото: realtor.com

На территории также расположен огород, садовые дорожки, а с участка есть прямой выход на частную пешеходную тропу, ведущую к скрытому пляжу под утесами Пфайфер-Пойнт.

История и редкость

Barrel House — не только архитектурный шедевр, но и часть истории: он находился в собственности одной семьи более 40 лет и никогда ранее не выставлялся на продажу. Такое предложение — настоящая редкость на рынке элитной недвижимости Биг-Сура.

Несмотря на полное ощущение уединения, дом расположен всего в нескольких минутах езды от ключевых объектов инфраструктуры — ресторанов, отелей, художественных галерей и знаменитых курортов долины Биг-Сур. Это делает его идеальным как для постоянного проживания, так и в качестве необычного дома для отпуска.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардер построил дворец с золотой отделкой, пещерами и личным пляжем. Резиденция Дарвина Дисона на побережье Ла-Хойи известна под названием "Песчаный замок". Внутри находятся 10 спален, собственный пляж, бассейн, фитнес-зона и бар.

Также стало известно, что супруги превратили захламленный дом в семейное гнездо и нашли неожиданные сокровища. Здание, построенное в 1894 году, встретило новых владельцев разрушенным интерьером и тоннами мусора. Однако, несмотря на огромный объем работы, супруги увидели в нем потенциал и взялись за полную реконструкцию.