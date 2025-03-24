Продуман до мелочей: мужчина построил дом из гигантских бочек с видом на океан (фото)

Архитектор Микки Муэнниг прославился своими экологичными, органично вписывающимися в ландшафт постройками. Мужчина был вдохновлен духом побережья и традициями местных виноделен.

Related video

В Биг-Суре, Калифорния (США), среди красных деревьев и скалистых берегов Тихого океана, спрятан настоящий архитектурный шедевр — дом, построенный из двух гигантских винных бочек из красного дерева. Это не просто эксперимент с формами, а воплощение оригинального подхода к дизайну и уважения к природе. Об этом пишет Realtor.

Проект разработан известным местным архитектором Микки Муэннигом, которого часто называют "человеком, который построил Биг-Сур". Американец прославился своими экологичными, органично вписывающимися в ландшафт постройками, и Barrel House — один из лучших примеров его стиля.

Дом общей площадью 1 940 квадратных футов (около 180 кв. м) состоит из двух соединенных между собой бочек и включает два этажа. На нижнем уровне находятся две просторные жилые комнаты, туалетная комната, открытая кухня, а также мансарда, которую можно использовать как кабинет, зону отдыха или дополнительную спальню.

Дом сделан из красного дерева Фото: realtor.com Каждое помещение отличается естественным освещением Фото: realtor.com

Каждое помещение отличается естественным освещением, оригинальной деревянной отделкой и панорамными окнами с захватывающим видом на океан и прибрежный ландшафт. Атмосфера тепла и уюта сочетается с эстетикой винтажной калифорнийской архитектуры.

Гостевой коттедж и участок

На территории участка площадью 5 акров, усеянного вековыми дубами и красными деревьями, находится и гостевой коттедж, выполненный — как и главный дом — из восстановленной винной бочки из красного дерева. Коттедж включает уютную спальню, полноценную кухню, душевую, террасу и обеденную зону под открытым небом с видом на Тихий океан. Такое место идеально подходит для отдыха гостей, аренды или творческого уединения.

Гостевой коттедж и участок Фото: realtor.com

На территории также расположен огород, садовые дорожки, а с участка есть прямой выход на частную пешеходную тропу, ведущую к скрытому пляжу под утесами Пфайфер-Пойнт.

История и редкость

Barrel House — не только архитектурный шедевр, но и часть истории: он находился в собственности одной семьи более 40 лет и никогда ранее не выставлялся на продажу. Такое предложение — настоящая редкость на рынке элитной недвижимости Биг-Сура.

Несмотря на полное ощущение уединения, дом расположен всего в нескольких минутах езды от ключевых объектов инфраструктуры — ресторанов, отелей, художественных галерей и знаменитых курортов долины Биг-Сур. Это делает его идеальным как для постоянного проживания, так и в качестве необычного дома для отпуска.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардер построил дворец с золотой отделкой, пещерами и личным пляжем. Резиденция Дарвина Дисона на побережье Ла-Хойи известна под названием "Песчаный замок". Внутри находятся 10 спален, собственный пляж, бассейн, фитнес-зона и бар.

Также стало известно, что супруги превратили захламленный дом в семейное гнездо и нашли неожиданные сокровища. Здание, построенное в 1894 году, встретило новых владельцев разрушенным интерьером и тоннами мусора. Однако, несмотря на огромный объем работы, супруги увидели в нем потенциал и взялись за полную реконструкцию.