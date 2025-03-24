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Продуманий до дрібниць: чоловік побудував будинок із гігантських бочок із видом на океан (фото)

Будинок з винних бочок, побудував будинок з гігантських бочок, гігантські бочки, будинок з червоного дерева, будинок з видом на океан
Фото: realtor.com | Міккі Муенніг побудував Barrel House, який органічно вписується в ландшафт

Архітектор Мікі Муенніг прославився своїми екологічними будівлями, що органічно вписуються в ландшафт. Чоловік був натхненний духом узбережжя і традиціями місцевих виноробень.

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У Біг-Сурі, Каліфорнія (США), серед червоних дерев і скелястих берегів Тихого океану, захований справжній архітектурний шедевр — будинок, зведений із двох гігантських винних бочок із червоного дерева. Це не просто експеримент із формами, а втілення оригінального підходу до дизайну та поваги до природи. Про це пише Realtor.

Проєкт розроблено відомим місцевим архітектором Мікі Муеннігом, якого часто називають "людиною, яка побудувала Біг-Сур". Американець прославився своїми екологічними будівлями, що органічно вписуються в ландшафт, і Barrel House — один із найкращих прикладів його стилю.

Будинок загальною площею 1 940 квадратних футів (близько 180 кв. м) складається з двох з'єднаних між собою бочок і включає два поверхи. На нижньому рівні розташовані дві просторі житлові кімнати, туалетна кімната, відкрита кухня, а також мансарда, яку можна використовувати як кабінет, зону відпочинку або додаткову спальню.

Будинок з винних бочок, побудував будинок з гігантських бочок, гігантські бочки, будинок з червоного дерева, будинок з видом на океан Fullscreen
Будинок зроблений із червоного дерева
Фото: realtor.com
Будинок з винних бочок, побудував будинок з гігантських бочок, гігантські бочки, будинок з червоного дерева, будинок з видом на океан Fullscreen
Кожне приміщення вирізняється природним освітленням
Фото: realtor.com

Кожне приміщення вирізняється природним освітленням, оригінальним дерев'яним оздобленням і панорамними вікнами із захопливим краєвидом на океан і прибережний ландшафт. Атмосфера тепла і затишку поєднується з естетикою вінтажної каліфорнійської архітектури.

Гостьовий котедж і ділянка

На території ділянки площею 5 акрів, засіяної віковими дубами й червоними деревами, розташований і гостьовий котедж, виконаний, як і головний будинок, з відновленої винної бочки з червоного дерева. Котедж включає затишну спальню, повноцінну кухню, душову, терасу й обідню зону просто неба з видом на Тихий океан. Таке місце ідеально підходить для відпочинку гостей, оренди або творчого усамітнення.

Будинок із винних бочок, побудував будинок із гігантських бочок, гігантські бочки, будинок із червоного дерева, будинок із видом на океан, гостьовий котедж, Fullscreen
Гостьовий котедж і ділянка
Фото: realtor.com

На території також розташований город, садові доріжки, а з ділянки є прямий вихід на приватну пішохідну стежку, що веде до прихованого пляжу під кручами Пфайфер-Пойнт.

Історія та рідкість

Barrel House — не тільки архітектурний шедевр, а й частина історії: він перебував у власності однієї сім'ї понад 40 років і ніколи раніше не виставлявся на продаж. Така пропозиція — справжня рідкість на ринку елітної нерухомості Біг-Сура.

Попри повне відчуття усамітнення, будинок розташований лише за кілька хвилин їзди від ключових об'єктів інфраструктури — ресторанів, готелів, художніх галерей і знаменитих курортів долини Біг-Сур. Це робить його ідеальним як для постійного проживання, так і як незвичайний будинок для відпустки.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер побудував палац із золотим оздобленням, печерами й особистим пляжем. Резиденція Дарвіна Дісона на узбережжі Ла-Хойї відома під назвою "Піщаний замок". Всередині розташовані 10 спалень, власний пляж, басейн, фітнес-зона і бар.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.