Продуманий до дрібниць: чоловік побудував будинок із гігантських бочок із видом на океан (фото)

Архітектор Мікі Муенніг прославився своїми екологічними будівлями, що органічно вписуються в ландшафт. Чоловік був натхненний духом узбережжя і традиціями місцевих виноробень.

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У Біг-Сурі, Каліфорнія (США), серед червоних дерев і скелястих берегів Тихого океану, захований справжній архітектурний шедевр — будинок, зведений із двох гігантських винних бочок із червоного дерева. Це не просто експеримент із формами, а втілення оригінального підходу до дизайну та поваги до природи. Про це пише Realtor.

Проєкт розроблено відомим місцевим архітектором Мікі Муеннігом, якого часто називають "людиною, яка побудувала Біг-Сур". Американець прославився своїми екологічними будівлями, що органічно вписуються в ландшафт, і Barrel House — один із найкращих прикладів його стилю.

Будинок загальною площею 1 940 квадратних футів (близько 180 кв. м) складається з двох з'єднаних між собою бочок і включає два поверхи. На нижньому рівні розташовані дві просторі житлові кімнати, туалетна кімната, відкрита кухня, а також мансарда, яку можна використовувати як кабінет, зону відпочинку або додаткову спальню.

Будинок зроблений із червоного дерева Фото: realtor.com Кожне приміщення вирізняється природним освітленням Фото: realtor.com

Кожне приміщення вирізняється природним освітленням, оригінальним дерев'яним оздобленням і панорамними вікнами із захопливим краєвидом на океан і прибережний ландшафт. Атмосфера тепла і затишку поєднується з естетикою вінтажної каліфорнійської архітектури.

Гостьовий котедж і ділянка

На території ділянки площею 5 акрів, засіяної віковими дубами й червоними деревами, розташований і гостьовий котедж, виконаний, як і головний будинок, з відновленої винної бочки з червоного дерева. Котедж включає затишну спальню, повноцінну кухню, душову, терасу й обідню зону просто неба з видом на Тихий океан. Таке місце ідеально підходить для відпочинку гостей, оренди або творчого усамітнення.

Гостьовий котедж і ділянка Фото: realtor.com

На території також розташований город, садові доріжки, а з ділянки є прямий вихід на приватну пішохідну стежку, що веде до прихованого пляжу під кручами Пфайфер-Пойнт.

Історія та рідкість

Barrel House — не тільки архітектурний шедевр, а й частина історії: він перебував у власності однієї сім'ї понад 40 років і ніколи раніше не виставлявся на продаж. Така пропозиція — справжня рідкість на ринку елітної нерухомості Біг-Сура.

Попри повне відчуття усамітнення, будинок розташований лише за кілька хвилин їзди від ключових об'єктів інфраструктури — ресторанів, готелів, художніх галерей і знаменитих курортів долини Біг-Сур. Це робить його ідеальним як для постійного проживання, так і як незвичайний будинок для відпустки.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер побудував палац із золотим оздобленням, печерами й особистим пляжем. Резиденція Дарвіна Дісона на узбережжі Ла-Хойї відома під назвою "Піщаний замок". Всередині розташовані 10 спалень, власний пляж, басейн, фітнес-зона і бар.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.