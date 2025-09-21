Українка розказала про підлу аферу, як туристів "розводять" у Туреччині (відео)

Власниця туристичної агенції Atlantis Travel поділилась деталями нової схеми обману довірливих мандрівників. На популярних турецьких курортах тамтешні продавці демонструють дива маркетингу в спробі продати свій товар за спекулятивними цінами.

Українка стверджує, що й сама давно працює у сфері продажу, але це не допомогло їй вчасно виявити обман й "зіскочити" з гачка. Своїм досвідом жінка поділилась в соціальних мережах, спровокувавши хвилю обговорення. Як виявилось, вона далеко не єдина жертва. Детальніше — в матеріалі Фокуса.

"Друзі, просто геніальна схема по-турецьки. Думаю, щось собі гарненьке куплю, а в будь-яких готелях є оці магазинчики. Продавець питає: "Вас щось цікавить? Тут геть маленький вибір. Давайте ми вас на безплатному трансфері підвеземо у наш магазин, там дуже багато всього. Вас це взагалі ні до чого не зобов’язує". І тут фішка, що вони роблять. Щойно ти виходиш з машини, тобі подають руку, далі чай або кава. Тобто тут вже починається жорсткий маркетинг", — розповідає авторка відео.

Маніпуляції продавців

За словами туристки, продавцям потрібно отримати від клієнта три "так", щоб психологічно викликати у нього довіру й змусити придбати непотрібний товар.

"Я сама працює в продажах 20 років, усі ці методички знають вздовж і впоперек… Я була така впевнена, що дам їм відсіч, але вони не дають тобі коток повітря зробити, тверезо думати й сказати жорстке "ні". Ти один серед стада вовків й вже не знаєш, як з ними боротися. Мені якось вдалося вирватися. Кажу: "Мені треба подумати". Але вихід не там, де вхід, а з іншої сторони. Тобто ти сама не вийдеш. Тобі реально треба чекати того водія… Коротше, друзі, це такий стрес", — згадує жінка.

Вона радить туристам, які потраплять в подібну ситуацію, не вестись на це, бо "день відпочинку буде просто зіпсованим".

"В готелі набагато простіше сказати оце жорстке "ні", аніж потім в отому магазині. Я думала, що вже баба пробита на цьому, але фігушки", — підсумовує українка, тримаючи склянку лате в руках.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі в коментарях поділились власними курйозними історіями.

"В мене є подруга, яка "зайця в полі заганяє за гривню". Свого не попустить. Сподобався їй годинник. Почала торгуватись. Одним словом через 4 години торгу продавці від неї тікали. Вже казали, що магазин закривається, зміна міняється, якась там програма по оплаті зависла. Знаєте, що вона зробила?Приїхала на наступний день і таки домоглась свого. Зробили їй шалену знижку, щоб тільки це все мордування закінчилось. Так що не вони її "взули", а вона їх натягнула";

Коментарі користувачів мережі

"А ви що перший раз в Туреччині були?";

"Я теж така наївна. Думала, підвезуть у місто, побігаю по турецьких базарчиках. А ні, не вийшло. Нас як баранів загнали у їхній торговий центр з захмарними цінами, водій як сторож в тюрмі ходив і наглядав за нами. Я зрозуміла, що щось не те і нічого не купувала. Думала, в готель вже не доїду".

Власниця туристичної агенції Atlantis Travel

