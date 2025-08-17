"Столиця смерті": українка поїхала в загадкове місто, де цілодобово хоронять людей (фото)

Українка Анна Коваль мандрує світом, показуючи своїм підписникам найцікавіші куточки планети. Цього разу вона вирушила у загадкове індійське місто — Варанасі, де майже цілодобово проходять поховальні процесії. Місцеві вірять, що це позбавить померлих від переродження.

У соціальних мережах Анна опублікувала короткий ролик, в якому проводить екскурсію містом. Серед іншого жінка показує священну річку Ганг, релігійні обряди, а також розповідає про вірування місцевих. Що її там здивувало найбільше, — дізнавався Фокус.

"Ласкаво просимо у столицю смерті — Варанасі. Місце, де життя і смерть переплітаються. Тут на березі річки Ганг щодня проходять церемонії поховання. Тіла спалюють цілодобово. За місцевими віруваннями, якщо померти у Варанасі, а прах розвіяти в річці Ганг, душа звільниться від циклу перероджень й матиме спокій. Саме тому натовпи хворих вичікують свою смерть тут", — розповідає українка в кадрі.

Тіла у річці

За її словами, кремація коштує недешево, тож далеко не всі люди можуть її оплатити. Багато тіл залишаються спаленими не до кінця й потрапляють прямо у річку. До того ж дітей та вагітних жінок взагалі не спалюють — їхні тіла просто топлять, прив’язавши до них каміння.

"Попри це, тисячі людей щодня купаються, проводять ритуали, п’ють воду, бо вірять, що вона очищує душу і тіло. Вчені, своєю чергою, зафіксували, що рівень кишкової палички в Гангу в тисячі разів перевищує норму. У воді плавають рештки людей, а місцеві ловлять рибу, швидше за все, ту саму, яку потім пропонують туристам на ринку", — підсумувала мандрівниця.

Відгуки глядачів

"Жесть, скидають трупи, ловлять рибу, купаються, і все це в одній річці, страшно", — написав один з учасників обговорення;

Ще хтось поцікавився: "Жахливо, де їхній уряд, де екологи";

Варанасі, Індія Фото: Instagram

"Уявіть, там вода на 100 відсотків складається з трупних відходів", — зазначив наступний користувач;

"Індія – це єдина країна, куди б я не поїхала навіть за гроші", — зізналась ще один;

Інший глядач впевнений, що бактерії місцевим не загрожують: "Та в них імунітет сильніший, ніж в інших людей";

Анна Коваль дізналась про місцеві обряди Фото: Instagram

"З такою радістю розповідає, ніби золото знайшла", — посміявся наступний;

"Не розумію туристів, які туди їдуть", — додав ще один юзер.

На останній коментар авторка відреагувала: "Мені цікава незвичайна культура і традиції інших народів. Це куди цікавіше, ніж звичні, нудні локації".

