Туристка назвала країни, куди краще не їхати самотнім дівчатам

Блогерка-мандрівниця Саванна Кроуелл із Нью-Йорка, яка практикує поїздки в різні куточки світу в гордій самоті, назвала країни, куди, на її думку, краще не їздити без компанії, щоб не потрапити в неприємності.

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Дівчина, яка відвідала безліч країн, своїм досвідом і думкою поділилася в TikTok, і її відео зібрало сотні тисяч переглядів.

Першим пунктом призначення, позначеним червоним прапорцем, стала Франція. Це найпопулярніша країна у світі, яку 2024 року відвідали 102 мільйони іноземних туристів. За словами Саванни, у цій європейській державі вона зіткнулася з "кількома незручними ситуаціями".

"Під час моєї першої самостійної поїздки до Парижа мене ледь не ошукали "шахраї з петиціями" в Луврі. Шахраї з петиціями часто видають себе за працівників благодійних організацій або прохачів, які можуть поговорити з туристами про гідні справи — перш ніж чинити на них тиск, щоб вони віддали гроші. Коли я спробувала піти, вони стали дуже агресивними... на щастя, мені вдалося піти, тому що навколо мене було багато інших людей", — розповіла вона.

Також проблеми підстерігали мандрівницю в Ніцці. Коли вона йшла вулицею сама, з кущів "вискочив чоловік із загостреною палицею в руці".

"Він почав переслідувати мене дорогою, зрештою кинув у мене палицю і розсміявся", — продовжила авторка.

На другому місці — Мексика. Дівчина каже, що це прекрасна країна для подорожей, але потрібно бути насторожі.

"У мене одного разу була незручна ситуація з чоловіком на пляжі. Я сиділа, займаючись своїми справами, коли він підійшов, наблизився до мене, але його рушник був просто поруч із моїм, і почав ставити мені дуже незручні запитання — наприклад, де я зупинилася, як довго я збираюся пробути. Просто дуже нав'язливі запитання, коли моє нутро підказувало мені: "Мені потрібно вибиратися з цієї ситуації"", — згадує мандрівниця.

Саванна дочекалася, поки чоловік спуститься в океан, перш ніж схопити всі свої речі і втекти з пляжу.

Третя й остання країна, від якої у блогера залишилися неоднозначні враження, Нікарагуа, центральноамериканська держава між Тихим океаном і Карибським морем.

"Здавалося, куди б я не пішла вулицею, якщо повз проходив чоловік, він мав щось сказати або видати звук — щось, що змушувало мене почуватися некомфортно", — пояснює Кроуелл.

У підсумку вона змушена була ходити тільки жвавими вулицями, побоюючись відокремлених місць.

Незважаючи на свій досвід, любителька подорожей зізналися, що вона повернулася б у всі ці країни.

Серед інших місць, де Саванна не почувалася в цілковитій безпеці, вона назвала Малайзію, Барселону і, як не дивно, її рідні США.

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