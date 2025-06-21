Туристка назвала страны, куда лучше не ехать одиноким девушкам

Блогер-путешественница Саванна Кроуэлл из Нью-Йорка, которая практикует поездки в разные уголки мира в гордом одиночестве, назвала страны, куда, по ее мнению, лучше не ездить без компании, чтобы не попасть в неприятности.

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Девушка, посетившая множество стран, своим опытом и мнением поделилась в TikTok, и ее видео собрало сотни тысяч просмотров.

Первым пунктом назначения, отмеченным красным флажком, стала Франция. Это самая посещаемая страна в мире, которую в 2024 году посетили 102 миллиона иностранных туристов. По словам Саванны, в этом европейском государстве она столкнулась с "несколькими неудобными ситуациями".

"Во время моей первой самостоятельной поездки в Париж меня чуть не обманули "мошенники с петициями" в Лувре. Мошенники с петициями часто выдают себя за работников благотворительных организаций или просителей, которые могут поговорить с туристами о достойных делах — прежде чем оказать на них давление, чтобы они отдали деньги. Когда я попыталась уйти, они стали очень агрессивными… к счастью, мне удалось уйти, потому что вокруг меня было много других людей", – рассказала она.

Также проблемы подстерегали путешественницу в Ницце. Когда она шла по улице одна, из кустов "выскочил мужчина с заостренной палкой в ​​руке".

"Он начал преследовать меня по дороге, в итоге бросил в меня палку и рассмеялся", – продолжила автор.

На втором месте – Мексика. Девушка говорит, что это прекрасная страна для путешествий, но нужно быть настороже.

"У меня однажды была неловкая ситуация с мужчиной на пляже. Я сидела, занимаясь своими делами, когда он подошел, приблизился ко мне, но его полотенце было прямо рядом с моим, и начал задавать мне очень неудобные вопросы — например, где я остановилась, как долго я собираюсь пробыть. Просто очень навязчивые вопросы, когда мое нутро подсказывало мне: "Мне нужно выбираться из этой ситуации"", – вспоминает путешественница.

Саванна дождалась, пока мужчина спустится в океан, прежде чем схватить все свои вещи и убежать с пляжа.

Третья и последняя страна, от которой у блогера остались неоднозначные впечатления, Никарагуа, центральноамериканское государство между Тихим океаном и Карибским морем.

"Казалось, куда бы я ни пошла по улице, если мимо проходил мужчина, он должен был что-то сказать или издать звук — что-то, что заставляло меня чувствовать себя некомфортно", – объясняет Кроуэлл.

В итоге она вынуждена была ходить только по оживленным улицам, опасаясь уединенных мест.

Несмотря на свой опыт, любительница путешествий признались, что она вернулась бы во все эти страны.

Среди других мест, где Саванна не чувствовала себя в полной безопасности, она назвала Малайзию, Барселону и, как ни странно, ее родные США.

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