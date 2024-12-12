Путешественница наткнулась на странный тематический парк, посвященный COVID-19 (фото, видео)

Туристка из Британии поделилась незабываемыми впечатлениями от тематического парка, посвященного коронавирусу. И хотя аттракционы показались ей апокалиптическими, женщина не могла сдерживать смех.

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Во время путешествия по Вьетнаму туристка из Великобритании Элла Рибак наткнулась на тематический парк COVID-19 со скульптурами патогенов. Она побывала там еще в 2022 году, однако вспомнила об этом недавно, поделившись видео, которое мгновенно стало вирусным.

"Это был такой странный опыт", — рассказала 29-летняя британка, рассказывая о мрачном аттракционе, который она открыла для себя во время визита в Юго-Восточную Азию.

Во время исследования Далата она наткнулась на достопримечательность под названием Национальный туристический комплекс озера Туен Лам. На этом объекте располагались четыре тематические зоны, одна из которых имела название "Парк COVID-19".

В парке странных скульптур стоят фигурки патогенов с выпученными глазами. Одни из них участвуют в юмористическом боксерском поединке, другие подвергались уколам шприцами, были заперты в тюрьме или присутствовали на судебном процессе. Еще один вирусный объект везет тачку с "умирающей" Землей.

Кроме того, парк украшали часы с временной шкалой, в которых каждая цифра была заменена символами пандемии коронавируса, включая маску для лица, вакцину и человека в защитном костюме, дезинфицирующего территорию.

Хотя поначалу аттракционы показались немного апокалиптическими, женщина увидела в них и юмористическую сторону.

"Мы с другими путешественниками не могли перестать смеяться и постоянно оглядывались по сторонам, чтобы увидеть, не смешно ли это кому-нибудь из вьетнамцев, но все они казались довольно серьезными", — рассказала она.

Женщина признала, что для многих людей данная болезнь является чувствительной темой, но когда перед глазами появляется вирус размером с человека с выпученными глазами, запертый в тюрьме, это становится просто смешным.

Она объяснила, что в конечном итоге их группа туристов прекрасно провела время, даже если они и не восприняли его так, как предполагалось.

Отметим, парк был открыт в провинции Ламдонг в феврале 2021 года. В нем размещены 80 скульптур, которые представляют историю борьбы Вьетнама с пандемией Covid-19.

Напомним, парк развлечений Ho Thuy Tien во Вьетнаме стоимостью 2,2 млн фунтов стерлингов был закончен лишь наполовину, когда его открыли для посетителей. Сейчас он превратился в "жуткий город-призрак", а среди разрушающихся аттракционов, по слухам, затаились крокодилы.

Также Фокус писал, как туристка из Вьетнама занималась йогой возле южнокорейского королевского дворца, но столкнулась с негативной реакцией.