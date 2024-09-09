"Полно зловещих хищников": заброшенный парк развлечений отпугивает туристов (фото)

Посетитель Нассим Аит-Каси рассказал, что посещение парка сейчас — это "сюрреалистический" опыт. Другой мужчина отметил, что люди могут просто подъехать к главным воротам и исследовать безлюдное место на досуге.

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Парк развлечений Ho Thuy Tien во Вьетнаме стоимостью 2,2 млн фунтов стерлингов был закончен лишь наполовину, когда его открыли. Всего через несколько месяцев он закрыл свои двери для посетителей. Историю парка вспоминает британский таблоид The Mirror.

Некогда процветающий аквапарк Ho Thuy Tien во Вьетнаме превратился в "жуткий город-призрак", а среди разрушающихся аттракционов, по слухам, затаились крокодилы.

Парк, расположенный рядом с монастырем в туристическом регионе, славящемся своей потрясающей природной красотой, был построен более двух десятилетий назад за огромную сумму в 2,2 миллиона фунтов стерлингов и был лишь наполовину завершен к моменту открытия в 2004 году. Несмотря на поддержку городского совета по туризму, руководство сразу же столкнулось с проблемами, несмотря на многообещающий приток посетителей в самом начале. Уже через несколько месяцев после открытия парк был закрыт.

Множество горок проржавели и заросли сорняками Фото: Backpackers

Попытки возродить аквапарк в 2006 году в качестве экотуристического комплекса не увенчались успехом, что привело к его окончательному закрытию в 2011 году. Множество горок проржавели и заросли сорняками. Над окрестностями также возвышается жуткая статуя дракона, навевающая жуткую атмосферу. Рыбные аквариумы по-прежнему наполнены водой, но в них нет жизни.

Посетитель Нассим Аит-Каси рассказал, что посещение парка сейчас — это "сюрреалистический" опыт, а другой заинтригованный экскурсант, Райан МакГрат, объяснил, что люди могут просто подъехать на мотоцикле к главным воротам и исследовать безлюдный парк на досуге.

"Возникает мысль. Почему вокруг никого нет? Поговаривают, что там полно зловещих хищников", — говорит он.

Попытки возродить аквапарк в 2006 году в качестве экотуристического комплекса не увенчались успехом Фото: Backpackers

В 2023 году местные власти обнародовали планы по реконструкции парка, сделав его пригодным для кемпинга и вновь превратив его в туристическую достопримечательность. По данным сайта Вьетнамской туристической среды, парк расположен примерно в 10 километрах от города Хюэ, население которого составляет около 650 000 человек.

Председатель городского народного комитета Во Ле Нхат призвал Центр зеленого парка Хюэ и соответствующие городские подразделения поддерживать и улучшать ландшафт, модернизировать инфраструктуру и обеспечить основные условия для открытия аквапарка. Он надеется, что в парке появятся живописные места для кемпинга и фотографирования, и в итоге он станет привлекательным для семейного отдыха.

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