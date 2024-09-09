"Повно зловісних хижаків": покинутий парк розваг відлякує туристів (фото)

Відвідувач Нассім Аїт-Касі розповів, що відвідування парку зараз — це "сюрреалістичний" досвід. Інший чоловік зазначив, що люди можуть просто під'їхати до головних воріт і досліджувати безлюдне місце на дозвіллі.

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Парк розваг Ho Thuy Tien у В'єтнамі вартістю 2,2 млн фунтів стерлінгів був закінчений лише наполовину, коли його відкрили. Лише через кілька місяців він зачинив свої двері для відвідувачів. Історію парку згадує британський таблоїд The Mirror.

Колись успішний аквапарк Ho Thuy Tien у В'єтнамі перетворився на "моторошне місто-привид", а серед атракціонів, що руйнуються, за чутками, зачаїлися крокодили.

Парк, розташований поруч із монастирем у туристичному регіоні, що славиться своєю приголомшливою природною красою, побудували понад два десятиліття тому за величезну суму у 2,2 мільйона фунтів стерлінгів, його лише наполовину завершили на момент відкриття в 2004 році. Незважаючи на підтримку міської ради з туризму, керівництво одразу ж зіткнулося з проблемами, попри багатообіцяючий приплив відвідувачів на самому початку. Уже через кілька місяців після відкриття парк було закрито.

Безліч гірок проржавіли і заросли бур'янами Фото: Backpackers

Спроби відродити аквапарк 2006 року як екотуристичний комплекс не мали успіху, що призвело до його остаточного закриття 2011 року. Безліч гірок проржавіли і заросли бур'янами. Над околицями також височіє моторошна статуя дракона, що навіває моторошну атмосферу. Рибні акваріуми, як і раніше, наповнені водою, але в них немає життя.

Відвідувач Нассім Аїт-Касі розповів, що відвідування парку зараз — це "сюрреалістичний" досвід, а інший заінтригований екскурсант, Раян МакГрат, пояснив, що люди можуть просто під'їхати мотоциклом до головних воріт і досліджувати безлюдний парк на дозвіллі.

"Виникає думка. Чому навколо нікого немає? Подейкують, що там повно зловісних хижаків", — каже він.

Спроби відродити аквапарк 2006 року як екотуристичний комплекс не увінчалися успіхом Фото: Backpackers

У 2023 році місцева влада оприлюднила плани з реконструкції парку, зробивши його придатним для кемпінгу і знову перетворивши його на туристичну пам'ятку. За даними сайту В'єтнамського туристичного середовища, парк розташований приблизно за 10 кілометрів від міста Хюе, населення якого становить близько 650 000 осіб.

Голова міського народного комітету Во Ле Нхат закликав Центр зеленого парку Хюе і відповідні міські підрозділи підтримувати й покращувати ландшафт, модернізувати інфраструктуру і забезпечити основні умови для відкриття аквапарку. Він сподівається, що в парку з'являться мальовничі місця для кемпінгу та фотографування, і в підсумку він стане привабливим для сімейного відпочинку.

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