Мандрівниця натрапила на дивний тематичний парк, присвячений COVID-19 (фото, відео)

Туристка з Британії поділилася незабутніми враженнями від тематичного парку, присвяченого коронавірусу. І хоча атракціони здалися їй апокаліптичними, жінка не могла стримувати сміх.

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Під час подорожі В'єтнамом туристка з Великої Британії Елла Рібак натрапила на тематичний парк COVID-19 зі скульптурами патогенів. Вона побувала там ще 2022 року, проте згадала про це нещодавно, поділившись відео, яке миттєво стало вірусним.

"Це був такий дивний досвід", — розповіла 29-річна британка, розповідаючи про похмурий атракціон, який вона відкрила для себе під час візиту до Південно-Східної Азії.

Під час дослідження Далата вона натрапила на пам'ятку під назвою Національний туристичний комплекс озера Туен Лам. На цьому об'єкті розташовувалися чотири тематичні зони, одна з яких мала назву "Парк COVID-19".

У парку дивних скульптур стоять фігурки патогенів з виряченими очима. Одні з них беруть участь у гумористичному боксерському поєдинку, інші зазнавали уколів шприцами, були замкнені у в'язниці або були присутні на судовому процесі. Ще один вірусний об'єкт везе тачку з "вмираючою" Землею.

Крім того, парк прикрашав годинник із часовою шкалою, у якому кожну цифру замінили символами пандемії коронавірусу, включно з маскою для обличчя, вакциною і людиною в захисному костюмі, яка дезінфікує територію.

Хоча спочатку атракціони здалися трохи апокаліптичними, жінка побачила в них і гумористичний бік.

"Ми з іншими мандрівниками не могли перестати сміятися і постійно озиралися на всі боки, щоб побачити, чи не смішно це комусь із в'єтнамців, але всі вони здавалися досить серйозними", — розповіла вона.

Жінка визнала, що для багатьох людей ця хвороба є чутливою темою, але коли перед очима з'являється вірус розміром з людину з виряченими очима, замкнений у в'язниці, це стає просто смішним.

Вона пояснила, що зрештою їхня група туристів чудово провела час, навіть якщо вони й не сприйняли його так, як передбачалося.

Зазначимо, парк було відкрито в провінції Ламдонг у лютому 2021 року. У ньому розміщено 80 скульптур, які представляють історію боротьби В'єтнаму з пандемією Covid-19.

Нагадаємо, парк розваг Ho Thuy Tien у В'єтнамі вартістю 2,2 млн фунтів стерлінгів був закінчений лише наполовину, коли його відкрили для відвідувачів. Зараз він перетворився на "моторошне місто-привид", а серед атракціонів, що руйнуються, за чутками, зачаїлися крокодили.

Також Фокус писав, як туристка з В'єтнаму займалася йогою біля південнокорейського королівського палацу, але зіткнулася з негативною реакцією.