Нашли ответ в неожиданном месте: ученые научились бороться со смертельными последствиями COVID-19

Официально считается, что пандемия Covid-19 закончилась. Однако опасный вирус до сих пор забирает жизни многих людей. Изучая реакцию нашего сердца на один популярный препарат, ученые случайно обнаружили метод защиты от смертельных последствий болезни.

Недавнее крупномасштабное клиническое исследование выявило неожиданные преимущества популярного препарата для борьбы с ожирением в единовременной борьбе с серьезными последствиями COVID-19. Во время пандемии у людей, принимавших его, значительно снизилась смертность от вируса, причем, согласно результатам исследования, риск смерти уменьшился на 33% по сравнению с теми, кто принимал плацебо, пишет The New York Times.

Защитный эффект, обнаруженный учеными в ходе исследования, опубликованного в журнале Journal of the American College of Cardiology, наблюдался еще до того, как участники значительно похудели, что говорит о том, что эффект не зависит от потери веса, которой способствует проверяемый препарат — вегови. В исследовании, изначально предназначенном для оценки его влияния на сердечно-сосудистое здоровье, приняли участие 17 604 человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями и индексом массы тела 27 или выше.

Проводившееся более трех лет, исследование столкнулось с трудностями, вызванными пандемией, но продолжилось, адаптируя свои процедуры под новые реалии. Ученые добавили в свое исследование сбор данных, связанных с COVID-19, включая уровень инфицирования и статус вакцинации. Среди 4 258 участников, заразившихся COVID-19, разница в смертности была ощутимой: 78 смертей в группе вегови против 106 в группе плацебо.

Помимо влияния на смертность от COVID-19, исследование также показало, что вегови снизил общий уровень смертности на 19%, что является редким результатом в клинических испытаниях новых методов лечения. Этот результат позволяет предположить, что более низкая продолжительность жизни, наблюдаемая у людей с ожирением, может быть напрямую связана с самим заболеванием и может быть улучшена с помощью эффективного лечения, заявили авторы. Эксперты уже назвали эти результаты полными потенциала. Доктор Харлан Крумхольц, кардиолог из Йельского университета, отметил надежность доказательств благодаря рандомизированному характеру исследования. Оно подняло важные вопросы о механизмах защитных эффектов вегови, которые, похоже, выходят за рамки снижения веса. Точные причины, по которым вегови и аналогичные агонисты GLP-1 снижают смертность, особенно от COVID-19, остаются неясными. Некоторые исследователи предполагают, что эти препараты могут улучшать общее состояние здоровья за счет снижения хронического воспаления, которое часто повышено у людей с ожирением.

Результаты этого испытания заложили основу для более глубокого понимания того, как лечение ожирения может увеличить продолжительность жизни и защитить от тяжелых заболеваний в, казалось бы, совсем не связанных между собой ситуациях.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.