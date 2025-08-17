"Столица смерти": украинка поехала в загадочный город, где круглосуточно хоронят людей (фото)

Украинка Анна Коваль путешествует по миру, показывая своим подписчикам самые интересные уголки планеты. На этот раз она отправилась в загадочный индийский город — Варанаси, где почти круглосуточно проходят похоронные процессии. Местные верят, что это избавит умерших от перерождения.

В социальных сетях Анна опубликовала короткий ролик, в котором проводит экскурсию по городу. Среди прочего женщина показывает священную реку Ганг, религиозные обряды, а также рассказывает о верованиях местных. Что ее там удивило больше всего, — узнавал Фокус.

"Добро пожаловать в столицу смерти — Варанаси. Место, где жизнь и смерть переплетаются. Здесь на берегу реки Ганг ежедневно проходят церемонии погребения. Тела сжигают круглосуточно. По местным верованиям, если умереть в Варанаси, а прах развеять в реке Ганг, душа освободится от цикла перерождений и обретет покой. Именно поэтому толпы больных выжидают свою смерть здесь", — рассказывает украинка в кадре.

По ее словам, кремация стоит недешево, поэтому далеко не все люди могут ее оплатить. Многие тела остаются сожженными не до конца и попадают прямо в реку. К тому же детей и беременных женщин вообще не сжигают — их тела просто топят, привязав к ним камни.

"Несмотря на это, тысячи людей ежедневно купаются, проводят ритуалы, пьют воду, потому что верят, что она очищает душу и тело. Ученые, в свою очередь, зафиксировали, что уровень кишечной палочки в Ганге в тысячи раз превышает норму. В воде плавают останки людей, а местные ловят рыбу, скорее всего, ту самую, которую потом предлагают туристам на рынке", — подытожила путешественница.

"Жесть, сбрасывают трупы, ловят рыбу, купаются, и все это в одной реке, страшно", — написал один из участников обсуждения;

Еще кто-то поинтересовался: "Ужасно, где их правительство, где экологи";

"Представьте, там вода на 100 процентов состоит из трупных отходов", — отметил следующий пользователь;

"Индия — это единственная страна, куда бы я не поехала даже за деньги", — призналась еще одна;

Другой зритель уверен, что бактерии местным не угрожают: "Да у них иммунитет сильнее, чем у других людей";

"С такой радостью рассказывает, будто золото нашла", — посмеялся следующий;

"Не понимаю туристов, которые туда едут", — добавил еще один юзер.

На последний комментарий автор отреагировала: "Мне интересна необычная культура и традиции других народов. Это куда интереснее, чем привычные, скучные локации".

