Найвідоміший священник України з трьома "бронями" отримав повістку в ТЦК (фото)

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк зізнався, що має одразу кілька законних підстав для відстрочки від мобілізації, але це не завадило йому отримати повістку. Чи з'явився святий отець до ТЦК — невідомо, але наразі він продовжує активно вести свій блог.

Про "броні" Філюк розповів в інтерв’ю Марічці Довбенко. Тоді священослужитель пояснював, чому не перебуває на фронті, а вже за певний час після запису розмови отримав повістку.

Чому священник має три "броні"

Олексій Філюк має одразу кілька підстав для відстрочки. Священник виховує п'ятьох дітей, троє з яких є неповнолітніми.

"Я ж дітей не віддам в сиротинець. Якби я був сам, то я був би капеланом і займався духовною опікою для воїнів", — сказав отець, додавши, що і так активно займається духовною опікою військових.

До того ж, він працює в компанії, яка дає офіційне бронювання від мобілізації.

"Працюю в агрофірмі, де є бронювання. В храмі. Церква теж віднесена до критичної інфраструктури. Священники ніколи не воювали. Само собою, маю опіку над неповнолітніми дітьми-сиротами. Тобто в мене є три броні. Якби не було дітей, я пішов би", — відповів Філюк.

Відео дня

Олексій Філюк Фото: Instagram

Уже після виходу розмови Марічка Довбенко додала ремарку, що Олексій Філюк отримав повістку від ТЦК. Ба більше, це сталося після похорону загиблого українського військового.

Олексія Філюка мобілізували Фото: YouTube

Священник отримав повістку

5 грудня Олексій Філюк опублікував відео, у якому показав повістку та розповів, як її отримав. Після завершення похорону воїна до нього підійшли представники ТЦК.

"Маю ще повістку до війська. Всьо. Прощайте дорога родино, йду боронити Україну. Похоронили воїна на площі, а після похорону воїна мені вручили повістку. Хейтери, тіштеся! Такий день, нехай Бог боронить: посилку вкрали, повістку отримав", — сказав священник.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Священник Олексій Філюк дозволив своїй пастві повідомляти ТЦК про тестя, який погано поводиться. Священник пояснив, що таку людину можна відправити в армію, але лише за виконання додаткових умов.

У соцмережах Свято-Михайлівського кафедрального собору в Черкасах опублікували відео з поясненням священника щодо дати святкування Різдва Христового.

Крім того, італійський священник Альберто Раваньяні, який завдяки своїй популярності в соціальних мережах залучає людей до прийняття католицької віри, опинився в центрі скандалу.