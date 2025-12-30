Житель Києва зняв на телефон роботу ППО й опублікував відео в соцмережі: що йому загрожує

Киянина, який видав позиції української протиповітряної оборони під час обстрілів столиці, затримали співробітники Служби безпеки України.

Чоловік знімав і викладав у соцмережі кадри з роботою ППО, повідомили в СБУ.

Живучи на верхньому поверсі висотного багатоквартирного будинку, він фіксував на камеру мобільного телефону розташування української ППО, яка працювала по російських повітряних цілях. Уже незабаром записи з'являлися в груповому чаті в Telegram і на Instagram-сторінці свого підприємства із загальною кількістю підписників понад 13 тисяч осіб.

Ці кадри противник міг використовувати для підготовки нових ударів по Києву, маючи уявлення про геолокацію Сил оборони.

Експертиза, ініційована СБУ, підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта. У киянина провели обшук, під час якого знайшли смартфон із записами роботи ППО. Також підтвердилося поширення оборонних відомостей.

Відео дня

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Якщо вину підозрюваного буде доведено в суді, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

На початку грудня СБУ затримала чоловіка, який шпигував за кораблями Збройних Сил України, що обороняють морську акваторію України.

Він розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту, об'їжджав узбережжя обласного центру на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об'єктів на телефон. Зібрані дані він передавав російському "роботодавцю".

Нагадаємо, колишній військовий із Кропивницького на сторінці соціальної мережі поширив відео переміщення військової техніки через прифронтову територію України.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині викрили військового ЗСУ, який працював на ворога. Він передавав РФ інформацію про пересування західної техніки та місцезнаходження літаків F-16.