Житель Киева снял на телефон работу ПВО и опубликовал видео в соцсети: что ему грозит

Киевлянин, который выдал позиции украинской противовоздушной обороны во время обстрелов столицы, задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Мужчина снимал и выкладывал в соцсети кадры с работой ПВО, сообщили в СБУ.

Живя на верхнем этаже высотного многоквартирного дома он фиксировал на камеру мобильного телефона расположение украинской ПВО, работавшей по российским воздушным целям. Уже вскоре записи появлялись в групповом чате в Telegram и на Instagram-странице своего предприятия с общим количеством подписчиков более 13 тысяч человек.

Эти кадры противник мог использовать для подготовки новых ударов по Киеву, имея представление о геолокации Сил обороны.

Экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта. У киевлянина провели обыск, во время которого нашли смартфон с записями работы ПВО. Также подтвердилось распространение оборонных сведений.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до восьми лет заключения.

В начале декабря СБУ задержала мужчину, который шпионил за кораблями Вооруженных Сил Украины, обороняющими морскую акваторию Украины.

Он разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта, объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокации военных объектов на телефон. Собранные данные он передавал российскому "работодателю".

Напомним, бывший военный из Кропивницкого на странице социальной сети распространил видео перемещения военной техники через прифронтовую территорию Украины.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине разоблачили военного ВСУ, который работал на врага. Он передавал РФ информацию о передвижении западной техники и местоположении самолетов F-16.