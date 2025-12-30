У Чернігівській області оголосили обов'язкову евакуацію: кого вивозять у першу чергу
Рішення про обов'язкову евакуацію жителів 14 прикордонних сіл у Чернігівській області затверджено на Раді безпеки. Необхідність у ній вбачають не тільки місцева влада, а й військові.
Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську громади, повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
Попри те, що прикордонні населені пункти зазнають щоденних обстрілів з боку російських окупантів, там досі живуть 300 людей. Цьогоріч небезпечну зону покинули понад 1400 людей, однак тепер для тих, хто залишився, евакуація обов'язкова, над чим системно працює місцева влада.
"Завдання — забрати людей із небезпечних територій. Тепер є офіційне рішення про обов'язкову евакуацію. Таку необхідність бачать саме військові", — пояснив очільник ОВА.
Людей вивозять спецтранспортом через спеціальні евакуаційні маршрути, і, як стверджує Чаус, розселення евакуйованих — обов'язкова умова.
Евакуацію мають завершити через 30 днів.
Чернігівську область постійно атакують ЗС РФ ракетами, артилерією, РСЗВ і дронами з території Росії. Не став винятком і день Різдва, коли регіон опинився під масованими російськими обстрілами. Ворог атакував житлові будинки, цивільну та критичну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі. Також було зафіксовано масштабні відключення електроенергії.
Пізно ввечері 29 грудня ворожі дрони "Герань" влучили в будівлю старостату в селі Новгород-Сіверської громади, пошкодивши її.
У ніч на 30 грудня безпілотники атакували енергооб'єкти в Чернігівському та Ніжинському районах. Унаслідок ударів є збитки та постраждалі. Без світла залишилася значна частина абонентів.
Нагадаємо, увечері 23 грудня, Збройні сили РФ здійснили атаку на місто Чернігів, внаслідок якої російські безпілотники поцілили в дев'ятиповерховий житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. А 24 грудня росіяни поцілили в дев'ятиповерхівку, внаслідок чого спалахнула пожежа. Кадри наслідків удару опублікував начальник Чернігівської ГВА Дмитро Брижинський.