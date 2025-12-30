У Чернігівській області оголосили обов'язкову евакуацію: кого вивозять у першу чергу

Рішення про обов'язкову евакуацію жителів 14 прикордонних сіл у Чернігівській області затверджено на Раді безпеки. Необхідність у ній вбачають не тільки місцева влада, а й військові.

Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську громади, повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Попри те, що прикордонні населені пункти зазнають щоденних обстрілів з боку російських окупантів, там досі живуть 300 людей. Цьогоріч небезпечну зону покинули понад 1400 людей, однак тепер для тих, хто залишився, евакуація обов'язкова, над чим системно працює місцева влада.

Протягом 2025 року з прифронтових сіл Чернігівської області виїхали понад 1400 осіб Фото: Нацполiцiя Украiни

"Завдання — забрати людей із небезпечних територій. Тепер є офіційне рішення про обов'язкову евакуацію. Таку необхідність бачать саме військові", — пояснив очільник ОВА.

Люди вивозять тільки найцінніше, залишаючи будинки та рідні місця Фото: Нацполiцiя Украiни

Людей вивозять спецтранспортом через спеціальні евакуаційні маршрути, і, як стверджує Чаус, розселення евакуйованих — обов'язкова умова.

Евакуацію мають завершити через 30 днів.

Чернігівську область постійно атакують ЗС РФ ракетами, артилерією, РСЗВ і дронами з території Росії. Не став винятком і день Різдва, коли регіон опинився під масованими російськими обстрілами. Ворог атакував житлові будинки, цивільну та критичну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі. Також було зафіксовано масштабні відключення електроенергії.

Пізно ввечері 29 грудня ворожі дрони "Герань" влучили в будівлю старостату в селі Новгород-Сіверської громади, пошкодивши її.

У ніч на 30 грудня безпілотники атакували енергооб'єкти в Чернігівському та Ніжинському районах. Унаслідок ударів є збитки та постраждалі. Без світла залишилася значна частина абонентів.

Нагадаємо, увечері 23 грудня, Збройні сили РФ здійснили атаку на місто Чернігів, внаслідок якої російські безпілотники поцілили в дев'ятиповерховий житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. А 24 грудня росіяни поцілили в дев'ятиповерхівку, внаслідок чого спалахнула пожежа. Кадри наслідків удару опублікував начальник Чернігівської ГВА Дмитро Брижинський.