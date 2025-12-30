В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию: кого вывозят в первую очередь

Решение об обязательной эвакуации жителей 14 приграничных сел в Черниговской области утверждено на Совете безопасности. Необходимость в ней видят не только местные власти, но и военные.

Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах, сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Несмотря на то, что приграничные населенные пункты подвергаются ежедневным обстрелам со стороны российских оккупантов, там до сих пор живут 300 человек. В этом году опасную зону покинули более 1400 людей, однако теперь для оставшихся – эвакуация обязательна, над чем системно работают местные власти.

В течение 2025 года с прифронтовых сел Черниговской области уехали более 1400 человек Фото: Нацполиция Украины

"Задача – забрать людей с опасных территорий. Теперь есть официальное решение об обязательной эвакуации. Такую необходимость видят именно военные", – объяснил глава ОВА.

Люди вывозят только самое ценное, оставляя дома и родные места Фото: Нацполиция Украины

Людей вывозят спецтранспортом через специальные эвакуационные маршруты, и, как утверждает Чаус, расселение эвакуированных – обязательное условие.

Эвакуацию должны завершить через 30 дней.

Черниговская область постоянно атакуется ВС РФ ракетами, артиллерией, РСЗО и дронами с территории России. Не стал исключением и день Рождества, когда регион оказался под массированными российскими обстрелами. Враг атаковал жилые дома, гражданскую и критическую инфраструктуру, в результате чего есть погибшие. Также были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии.

Поздно вечером 29 декабря вражеские дроны "Герань" попали в здание старостата в селе Новгород-Северской общины, повредив его.

В ночь на 30 декабря беспилотники атаковали энергообъекты в Черниговском и Нежинском районах. В результате ударов есть ущерб и пострадавшие. Без света остались значительная часть абонентов.

Напомним, вечером 23 декабря, Вооруженные силы РФ совершили атаку на город Чернигов, в результате которой российский беспилотники попали в девятиэтажный жилой дом и объект критической инфраструктуры. А 24 декабря россияне попали в девятиэтажку, в результате чего вспыхнул пожар. Кадры последствий удара опубликовал начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.