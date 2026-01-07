Як у Газі: Кулеба заявив, що Україні потрібно будувати підземні тунелі

Під час післявоєнної відбудови Україна має будувати тунелі за аналогією з побудованими в Газі.

Таку думку віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад Олексій Кулеба висловив в інтерв'ю "Економічній правді".

"В Ізраїлі їх із Газою обмежувала стіна. І ми побачили, чим усе закінчилося. Нашу стіну я не буду, не хочу просто коментувати. Тунелі — це те, що побудувала Газа, це те, що потрібно нам буде робити, і це те, про що потрібно буде нам говорити під час відновлення", — заявив він.

Чиновник вважає, що, наприклад, відновлювати в Ізюмі за мільярд гривень лікарню — неправильний крок, але будівництво там інфраструктури потрібне безумовно.

"Чи повинні ми в Запоріжжі та Харкові будувати підземні школи? Безумовно. Ми не знаємо, як будемо далі їх використовувати. Дай Боже, щоб не як школи. Але ми знаємо точно, як їх далі використовувати. Тому ось у цьому балансі ми маємо жити далі. І якщо говорити про зошит і про те, що відбуватиметься далі, в моєму розумінні, що моя рамка дуже проста. Стіна — ні, тунелі — так", — підкреслив він.

У бесіді Кулеба також заявив, що єдине, що об'єднує Україну, — це кладовища. Уже після виходу матеріалу і резонансу, який викликали його слова, міністр поспішив виправдатися. Він нагадав, що ця фраза прозвучала в розмові про різницю досвіду між людьми з тилових і прифронтових регіонів і про те, як по-різному відчувається війна залежно від того, де ти живеш:

"Про те, що важливо пам'ятати, що війна стосується всіх українців. І на жаль, сьогодні в країні немає жодної громади, де б не було кладовища з українським прапором, де похований військовий. Звісно, це важка теза, але ми маємо щодня розуміти жертву і ціну боротьби українців за свою країну. Про героїв, які склали життя за свою державу. Саме про це ця фраза".

Нагадаємо, Олексій Кулеба повідомив, що під час конференції з відновлення України (URC2025), що відбулася 10-11 липня в Римі, було досягнуто домовленостей із партнерами на загальну суму в 3,6 млрд євро.

Влітку минулого року він також прозвітував про запуск про запуск нової державної моделі, яка дасть змогу громадам формувати власний житловий фонд і надавати орендне житло за доступною ціною людям, які потребують підтримки.