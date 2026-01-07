Как в Газе: Кулеба заявил, что Украине нужно строить подземные туннели

Во время послевоенного восстановления Украина должна строить туннели по аналогии с построенными в Газе.

Такое мнение вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин Алексей Кулеба высказал в интервью "Экономической правде".

"В Израиле их с Газой ограничивала стена. И мы увидели, чем все закончилось. Нашу стену я не буду, не хочу просто комментировать. Туннели – это то, что построила Газа, это то, что нужно нам будет делать, и это то, о чем нужно будет нам говорить при восстановлении", – заявил он.

Чиновник считает, что, например, восстанавливать в Изюме за миллиард гривен больницу – неверный шаг, но строительство там инфраструктуры нужно безусловно.

"Должны ли мы в Запорожье и Харькове строить подземные школы? Безусловно. Мы не знаем, как будем дальше их использовать. Дай Бог, чтобы не как школы. Но мы знаем точно, как их дальше использовать. Поэтому вот в этом балансе мы должны жить дальше. И если говорить о тетради и о том, что будет происходить дальше, в моем понимании, что моя рамка очень проста. Стена – нет, туннели – да", – подчеркнул он.

В беседе Кулеба также заявил, что единственное, что объединяет Украину, – это кладбища. Уже после выхода материала и резонанса, который вызвали его слова, министр поспешил оправдаться. Он напомнил, что эта фраза прозвучала в разговоре о разнице опыта между людьми из тыловых и прифронтовых регионов и о том, как по-разному чувствуется война в зависимости от того, где ты живешь:

"О том, что важно помнить, что война касается всех украинцев. И к сожалению, сегодня в стране нет ни одного общества, где бы не было кладбища с украинским флагом, где похоронен военный. Конечно, это тяжелый тезис, но мы должны каждый день понимать жертву и цену борьбы украинцев за свою страну. О героях, сложивших жизнь за свое государство. Именно об этом эта фраза".

Напомним, Алексей Кулеба сообщил, что во время конференции по восстановлению Украины (URC2025), которая состоялась 10-11 июля в Риме, были достигнуты договоренности с партнерами на общую сумму в 3,6 млрд евро.

Летом прошлого года он также отчитался о запуске о запуске новой государственной модели, которая позволит общинам формировать собственный жилой фонд и предоставлять арендное жилье по доступной цене людям, которые нуждаются в поддержке.