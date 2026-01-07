Кладбище — единственное, что сейчас объединяет нашу страну: министр развития общин

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин Алексей Кулеба рассказал о том, что в Украине существует проблема с донесением реальности до населения. Он признал, что есть определенная вина власти в этом.

Однако основная ответственность за все это, по его мнению, лежит на россиянах. Об этом он рассказал в интервью "УП".

Он рассказал, что после последнего массированного обстрела Киеве он получил несколько звонков от жителей Киева, которые спрашивали у него, "когда б***ь" включат воду". Кулеба отметил, что он не оторван от реальности, ходит в магазины, может выйти публично с семьей, с детьми в ресторан.

"Я знаю, сколько стоят хлеб, молоко и тому подобное. Именно поэтому у меня был такой вопрос к себе, я сутки об этом думал, что происходит в этом, почему люди так это воспринимают?" — спрашивает Кулеба.

Министр отметил, что так происходит из-за проблем коммуникации, а также из-за непонимания того, как все устроено.

По его словам, люди просят рассказать о том, когда будет завершен ремонт, еще до отбоя тревоги, а это опасно для ремонтников.

"В Харькове вышли на прошлой неделе ребята и 13 раненых у нас или 12. Я достаточно долго об этом думал и у меня вопрос номер один, что это точно коммуникация", — отметил министр.

Он отметил, что важно говорить с украинцами о том, какая реальная ситуация в стране, и что Украина будет иметь в будущем.

"Непонимание людей в Киеве, что происходит, а Киев находится сейчас от фронта за километров 550. На четвертый год войны это прямо такая история серьезная", — сказал Кулеба.

Журналисты уточнили, не считает ли он, что Киев оторван от реальности. И не виновата ли в этом власть, которая убаюкивает общество хорошими новостями.

Министр подчеркнул, что нужно выдерживать баланс между реальностью и позитивом, ведь в Украине очень сложная ситуация.

"Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну. Виновата ли власть? Безусловно. Будет ли власть нести свою ответственность? Безусловно. Но мы должны понимать, что основная ответственность за все это не на власти. В моем понимании — на россиянах. Они напали на нашу страну, а не мы напали сами на себя", — заявил Кулеба.

Напомним, что в Украине свет для разных очередей выключают на разное количество часов в сутки. Эксперт объяснил это технической необходимостью.

Ранее правительство запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения.