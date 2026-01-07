Цвинтар — єдине, що зараз об'єднує нашу країну: міністр розвитку громад

Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад Олексій Кулеба розповів про те, що в Україні існує проблема з донесенням реальності до населення. Він визнав, що є певна вина влади в цьому.

Однако основна відповідальність за все це, на його думку, лежить на росіянах. Про це він розповів у інтерв'ю "УП".

Він розповів, що після останнього масованого обстрілу Києві він отримав декілька дзвінків від мешканців Києва, які питали в нього, "коли б***ь" включать воду". Кулеба наголосив, що він не відірваний від реальності, ходить в магазини, може вийти публічно із сім'єю, з дітьми в ресторан.

"Я знаю, скільки коштують хліб, молоко тощо. Саме тому в мене було таке запитання до себе, я добу про це думав, що відбувається в цьому, чому люди так це сприймають?" — питає Кулеба.

Міністр зазначив, що так відбувається через проблеми комунікації, а також через нерозуміння того, як все влаштоване.

За його словами, люди просять розповісти про те, коли буде завершено ремонт, ще до відбою тривоги, а це є небезпечним для ремонтників.

"У Харкові вийшли минулого тижня хлопці і 13 поранених у нас чи 12. Я досить довго про це думав і в мене питання номер один, що це точно комунікація", — зазначив міністр.

Він зазначив, що важливо говорити з українцями про те, яка реальна ситуація в країні, і що Україна матиме в майбутньому.

"Нерозуміння людей у Києві, що відбувається, а Київ знаходиться зараз від фронту за кілометрів 550. На четвертий рік війни це прямо така історія серйозна", — сказав Кулеба.

Журналісти уточнили, чи не вважає він, що Київ відірваний від реальності. І чи не винна в цьому влада, яка заколисує суспільство хорошими новинами.

Міністр наголосив, що потрібно витримувати баланс між реальністю та позитивом, адже в Україні дуже складна ситуація.

"Що об'єднує зараз нашу країну? Я як людина, яка відповідає за регіональну політику, можу вам сказати. Цвинтар. Це єдине, що зараз об'єднує нашу країну. Чи винна влада? Безумовно. Чи буде влада нести свою відповідальність? Безумовно. Але ми маємо розуміти, що основна відповідальність за все це не на владі. У моєму розумінні — на росіянах. Вони напали на нашу країну, а не ми напали самі на себе", — заявив Кулеба.

