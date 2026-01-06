Відключення електроенергії: чому одні черги не мають світла довше за інші

У Києві діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії. З вечора 5 січня було скасовано аварійні відключення на лівому березі.

Водночас світло для різних черг вимикають на різну кількість годин на добу. Голова "Ради української асоціації відновлюваної енергетики", енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв пояснив у коментарі "Телеграфу" чому відбувається так.

Наприклад, у графіку на 6 січня світло в підгрупи 3.1 буде відсутнє 9,5 годин, а в підгрупи 3.2 — 5,5. Причина цього — не свавілля енергетиків.

За його словами, розподіл відбувається відповідно до кількості споживачів у кожній з підгруп. Принцип формування черг залежить від наявності технічної можливості знеструмлення, тобто окремої комірки на підстанції, пояснив експерт.

Відео дня

Це призводить до того, що групи, де кількість споживачів більша, можуть мати коротші відключення, аби розподілити навантаження. Ігнатьєв поясни, що це є обов'язковим з технічного боку.

Ситуація зі світлом на лівому березі Києва

Впродовж останнього тижня на лівому березі Києва діяли екстрені графіки відключення, які були спричинені атакою Росії на ТЕЦ-6 та Дарницьку ТЕЦ. Також серйозних пошкоджень зазнала Київська ГЕС.

5 січня о 21:00 у ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень для мешканців лівого берега столиці.

Ігнатьєв пояснив, що енергетики заживили підстанцію Київської ГЕС в аварійному режимі. Через це видача електроенергії на лівий берег Києва є ускладненою.

Водночас у Бориспільському районі області тривають екстрені відключення.

Нагадаємо, раніше ДТЕК опублікував графіки відключень світла на 6 січня 2026 року. Відключення триватимуть впродовж усієї доби.

Раніше Станіслав Ігнатьєв прогнозував, що відключення електроенергії можуть бути скасовані вже навесні. Утім влітку графіки відключення світла можуть повернутися до українських споживачів.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що тривалість відключень та їхня частота залежить від того, наскільки активно працюватиме ворог і як ефективно енергетики зможуть протистояти, а не від холодів на вулиці.