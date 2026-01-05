Графіки відключень на 6 січня: в кого не буде світла пів доби (фото)

ДТЕК уточнює, що на Лівому березі Києва скасовано екстрені відключення світла — райони повертаються до погодинних графіків. Разом з тим, деякі мешканці Дніпропетровщини 6 січня майже пів доби сидітимуть без електроенергії.

ДТЕК опублікував графіки відключень світла на 6 січня 2026 року, але із кількома зауваженнями. Так, в Бориспільському районі Київської області ще тривають екстрені відключення. Також вони діють і на Одещині. Причина одна - російські обстріли.

Також у ДТЕК офіційно повідомили, що екстрені відключення скасовано для Лівого берега Києва.

"Вночі Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до графіків відключень", - повідомили у ДТЕК та нагадали, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд Укренерго.

Графіки відключень світла для Києва на 6 січня 2026 року

Графіки відключень світла на 6 січня 2026 року для 1–3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 6 січня 2026 року для 4–6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 6 січня 2026 року

Графіки відключень світла на 6 січня 2026 року для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 6 січня 2026 року для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 6 січня 2026 року

Графіки відключень світла на 6 січня 2026 року для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 6 січня 2026 року для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, в 2025 році було лише чотири дні, коли Росія не атакувала Україну дронами та ракетами.

А енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв зробив неочікуване припущення. За його словами, відключення електроенергії можуть бути скасовані вже навесні. Утім влітку графіки відключення світла можуть повернутися до українських споживачів. Це пов'язано з необхідністю ремонту реакторів на атомних станціях.