Графики отключений на 6 января: у кого не будет света полсуток (фото)

ДТЭК уточняет, что на Левом берегу Киева отменены экстренные отключения света — районы возвращаются к почасовым графикам. Вместе с тем, некоторые жители Днепропетровщины 6 января почти полсуток будут сидеть без электроэнергии.

ДТЭК опубликовал графики отключений света на 6 января 2026 года, но с несколькими замечаниями. Так, в Бориспольском районе Киевской области еще продолжаются экстренные отключения. Также они действуют и в Одесской области. Причина одна — российские обстрелы.

Также в ДТЭК официально сообщили, что экстренные отключения отменены для Левого берега Киева.

"Ночью Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к графикам отключений", — сообщили в ДТЭК и напомнили, что графики могут обновляться в течение дня, в соответствии с ситуацией в энергосистеме и команд Укрэнерго.

Графики отключений света для Киева на 6 января 2026 года

Графики отключений света на 6 января 2026 года для 1-3 очередей в Киеве

Графики отключений света на 6 января 2026 года для 4-6 очередей в Киеве

Графики отключений света в Киевской области на 6 января 2026 года

Графики отключений света на 6 января 2026 года для 1-3 очередей в Киевской области

Графики отключений света на 6 января 2026 года для 4-6 очередей в Киевской области

Графики отключений света в Днепропетровской области на 6 января 2026 года

Графики отключений света на 6 января 2026 года для 1-3 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света на 6 января 2026 года для 4-6 очередей в Днепропетровской области

Напомним, в 2025 году было всего четыре дня, когда Россия не атаковала Украину дронами и ракетами.

А энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сделал неожиданное предположение. По его словам, отключения электроэнергии могут быть отменены уже весной. Впрочем летом графики отключения света могут вернуться к украинским потребителям. Это связано с необходимостью ремонта реакторов на атомных станциях.