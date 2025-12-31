361 день воздушного террора: Россия почти ежедневно атаковала Украину ракетами и БПЛА

В течение календарного года было всего 4 дня, когда россияне не атаковали территорию Украины дронами и ракетами.

Согласно данным проекта UA War Infographics, Россия атаковала Украину буквально каждый день 2025 года.

"Только 4 дня 2025 года мы пережили без обстрелов шахедами и ракетами. Ужасный год. Желаем, чтобы следующий был лучше", — сказано в сообщении.

Итак, согласно графику, в течение календарного года было всего четыре дня, когда ВС РФ не осуществляли пуски ракет различного базирования или ударных БПЛА в сторону украинских городов.

Напомним, в ночь на 31 декабря ВС РФ осуществили массированную атаку на территорию Украины, использовав около 127 ударных беспилотников различных типов, среди которых примерно 80 — "Шахеды". Наибольшие последствия обстрелов зафиксированы в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

А после переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде, которые президент Украины назвал успешными, в РФ внезапно появилась новость о якобы обстреле резиденции Путина в Новогородской области. В Кремле утверждают, что туда летели аж 91 дрон, что не подтверждают даже местные жители.