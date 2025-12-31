361 день повітряного терору: Росія майже щодня атакувала Україну ракетами та БПЛА

Впродовж календарного року було лише 4 дні, коли росіяни не атакували територію України дронами та ракетами.

Згідно даних проєкту UA War Infographics, Росія атакувала Україну буквально кожен день 2025 року.

"Лише 4 дні 2025 року ми пережили без обстрілів шахедами та ракетами. Жахливий рік. Бажаємо, щоб наступний був кращим", - сказано у повідомленні.

Отже, згідно з графіком, впродовж календарного року було лише чотири дні, коли ЗС РФ не здійснювали пуски ракет різного базування чи ударних БПЛА у бік українських міст.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня ЗС РФ здійснили масовану атаку на територію України, використавши близько 127 ударних безпілотників різних типів, серед яких приблизно 80 — "Шахеди". Найбільші наслідки обстрілів зафіксовані у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

А після переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді, які президент України назвав успішними, в РФ раптово з'явилась новина про нібито обстріл резиденції Путіна в Новогородській області. В Кремлі стверджують, що туди летіли аж 91 дрон, що не підтверджують навіть місцеві жителі.