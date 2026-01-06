Отключение электроэнергии: почему одни очереди не имеют света дольше других

В Киеве действуют стабилизационные графики отключения электроэнергии. С вечера 5 января были отменены аварийные отключения на левом берегу.

В то же время свет для разных очередей выключают на разное количество часов в сутки. Председатель "Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики", энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев объяснил в комментарии "Телеграфу" почему происходит так.

Например, в графике на 6 января свет в подгруппе 3.1 будет отсутствовать 9,5 часов, а в подгруппе 3.2 — 5,5. Причина этого — не произвол энергетиков.

По его словам, распределение происходит в соответствии с количеством потребителей в каждой из подгрупп. Принцип формирования очередей зависит от наличия технической возможности обесточивания, то есть отдельной ячейки на подстанции, пояснил эксперт.

Это приводит к тому, что группы, где количество потребителей больше, могут иметь более короткие отключения, чтобы распределить нагрузку. Игнатьев объясни, что это является обязательным с технической стороны.

Ситуация со светом на левом берегу Киева

В течение последней недели на левом берегу Киева действовали экстренные графики отключения, которые были вызваны атакой России на ТЭЦ-6 и Дарницкую ТЭЦ. Также серьезные повреждения получила Киевская ГЭС.

5 января в 21:00 в ДТЭК сообщили об отмене экстренных отключений для жителей левого берега столицы.

Игнатьев пояснил, что энергетики запитали подстанцию Киевской ГЭС в аварийном режиме. Из-за этого выдача электроэнергии на левый берег Киева затруднена.

В то же время в Бориспольском районе области продолжаются экстренные отключения.

Напомним, ранее ДТЭК опубликовал графики отключений света на 6 января 2026 года. Отключения будут продолжаться в течение всех суток.

Ранее Станислав Игнатьев прогнозировал, что отключения электроэнергии могут быть отменены уже весной. Впрочем летом графики отключения света могут вернуться к украинским потребителям.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, что продолжительность отключений и их частота зависит от того, насколько активно будет работать враг и как эффективно энергетики смогут противостоять, а не от холодов на улице.