Евакуація з Києва: у КВМА роз'яснили, чи варто їхати з міста (відео)

Уранці у ЗМІ поширилася інформація про те, що мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці за можливості виїхати з міста через проблеми з опаленням після чергової масованої атаки ЗС РФ на місто.

Однак ці рекомендації не були узгоджені з Київською військовою міською адміністрацією і не обговорювали на Раді оборони, заявила в ефірі "Киевского времени" речниця КВМА Катерина Поп.

Також не були узгоджені і навіть не розглядалися питання про евакуацію населення, запевнила вона.

За її словами, служби потихеньку відновлюють теплопостачання, і в оселях киян скоро потеплішає.

"У деяких районах це станеться протягом кількох днів, упродовж вихідних, а в деяких, навіть у більшості — уже сьогодні вночі", — розповіла Поп.

Вона також пояснила, що з водопостачанням жителям верхніх поверхів, найімовірніше, доведеться почекати, оскільки через відсутність електрики насоси не зможуть докачувати воду.

Відео дня

"Тому є деякі технічні нюанси. Але тиск уже відновлюється, теплопостачання потроху відновлюється", — підкреслила спікерка.

Поп додала, що коли навантаження на електромережу знизиться, у столицю повернуться звичні графіки відключень.

Також вона спростувала інформацію про те, що зараз без світла і тепла 470 тисяч абонентів. Станом на зараз ця цифра становить 417 тисяч.

Віталій Кличко повідомив, що Київ пережив один із наймасованіших ударів по критичній інфраструктурі за час війни, і без тепла залишилися 6 тисяч будинків. Таким чином РФ хоче "заморозити" українців, знаючи про сильні холоди, що наближаються.

Він додав, що комунальники підключили соціальні об'єкти, лікарні та пологові будинки до мобільних котелень. Тепер фахівці працюють спільно з енергетиками над тим, щоб відновити електро- і теплопостачання в будинках.

Зі свого боку народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила Кличка та його оточення в тому, що ті перебувають у відпустці. Мер Києва назвав цю інформацію брехнею і запросив парламентарія на чай.