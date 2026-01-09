Эвакуация из Киева: в КВГА разъяснили, стоит ли уезжать из города (видео)

Утром в СМИ распространилась информация о том, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы по возможности выехать из города из-за проблем с отоплением после очередной массированной атаки ВС РФ на город.

Однако эти рекомендации не были согласованы с Киевской военной городской администрацией и не обсуждались на Совете обороны, заявила в эфире "Киевского времени" спикер КВГА Екатерина Поп.

Также не были согласованы и даже не рассматривались вопросы об эвакуации населения, заверила она.

По ее словам, службы потихоньку восстанавливают теплоснабжение, и в домах киевлян скоро потеплеет.

"В некоторых районах это произойдет в течение нескольких дней, на протяжении выходных, а в некоторых, даже у большинства – уже сегодня ночью", – рассказала Поп.

Она также объяснила, что с водоснабжениям жителям верхних этажей, скорее всего, придется подождать, поскольку из-за отсутствия электричества насосы не смогут докачивать воду.

Відео дня

"Поэтому есть некоторые технические нюансы. Но давление уже восстанавливается, теплоснабжение понемногу восстанавливается", – подчеркнула спикер.

Поп добавила, что когда нагрузка на электросеть снизится, в столицу вернутся привычные графики отключений.

Также она опровергла информацию о том, что сейчас без света и тепла 470 тысяч абонентов. По состоянию на сейчас эта цифра составляет 417 тысяч.

Виталий Кличко сообщил, что Киев пережил один из самых массированных ударов по критической инфраструктуре за время войны, и без тепла остались 6 тысяч домов. Таким образом РФ хочет "заморозить" украинцев, зная о приближающихся сильных холодах.

Он добавил, что коммунальщики подключили социальные объекты, больницы и роддома к мобильным котельным. Теперь специалисты работают совместно с энергетиками над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах.

В свою очередь народный депутат Марьяна Безуглая обвинила Кличко и его окружение в том, что те находятся в отпуске. Мэр Киева назвал эту информацию ложью и пригласил парламентария на чай.