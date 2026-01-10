"Ось що ви отримаєте": Медведєв пригрозив Європі ударом "Орешника"

Заступник голови Ради безпеки РФ і експрезидент Росії Дмитро Медведєв знову виступив із жорсткими погрозами на адресу європейських країн, які допустили можливість розміщення своїх військових в Україні після досягнення мирної угоди. Цього разу погрози прозвучали в контексті застосування військами РФ гіперзвукової ракети "Орешник".

Кремлівський чиновник опублікував у соцмережі X відео з балістичною ракетою "Орешник", супроводивши його різкими заявами на адресу лідерів ЄС.

Медведєв укотре наголосив, що Москва категорично не прийме присутність військ країн НАТО або окремих європейських держав на території України. Причому в коментарі під роликом, імовірно, персонально був згаданий Емманюель Макрон, але у вигляді гри слів — на адресу президента Франції Медведєв написав слово "Micron".

"Європейські тупаки при владі все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів говорилося: Росія не прийме ніяких європейських або натовських військ в Україні, але ні, Micron продовжує поширювати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, давайте ж. Ось що ви отримаєте", — написав колишній російський лідер.

Свої слова він проілюстрував відеозаписом із камери спостереження, на якому, за твердженням російських джерел, зафіксовано приліт балістичної ракети середньої дальності (БРСД) "Орешник" на території Львівської області.

Нагадаємо, заява Медведєва прозвучала на тлі декларації Великої Британії та Франції від 6 січня, в якій країни зобов'язалися розглянути розгортання своїх військових в Україні в разі укладення мирної угоди з Росією.

У Москві таку позицію сприйняли вкрай негативно. Прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що будь-яка західна військова присутність на українській території розглядатиметься як інтервенція і "законна мета для ударів".