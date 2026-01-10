"Вот что вы получите": Медведев пригрозил Европе ударом "Орешника"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев вновь выступил с жесткими угрозами в адрес европейских стран, допустивших возможность размещения своих военных в Украине после достижения мирного соглашения. На этот раз угрозы прозвучали в контексте применения войсками РФ гиперзвуковой ракеты "Орешник".

Кремлевский чиновник опубликовал в соцсети X видео с баллистической ракетой "Орешник", сопроводив его резкими заявлениями в адрес лидеров ЕС.

Медведев в очередной раз подчеркнул, что Москва категорически не примет присутствие войск стран НАТО или отдельных европейских государств на территории Украины. Причем в комментарии под роликом, вероятно, персонально был упомянут Эмманюэль Макрон, но в виде игры слов – в адрес президента Франции Медведев написал слово "Micron".

"Европейские тупицы у власти все-таки хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, Micron продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, давайте же. Вот что вы получите", – написал бывший российский лидер.

Відео дня

Свои слова он проиллюстрировал видеозаписью с камеры наблюдения, на которой, по утверждению российских источников, зафиксирован прилет баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" на территории Львовской области.

Напомним, заявление Медведева прозвучало на фоне декларации Великобритании и Франции от 6 января, в которой страны обязались рассмотреть развертывание своих военных в Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией.

В Москве такую позицию восприняли крайне негативно. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любое западное военное присутствие на украинской территории будет рассматриваться как интервенция и "законная цель для ударов".