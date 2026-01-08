Западные силы в Украине станут "законной целью для ударов": в МИД РФ выступили с угрозами

В России резко отреагировали на декларацию так называемой "коалиции желающих" о гарантиях безопасности для Украины, а также заявили, что документ не имеет ничего общего с мирным урегулированием. В Москве заявили, что любое западное военное присутствие на украинской территории будет рассматриваться как интервенция и "законная цель для ударов".

Как пишет российское агенство "ТАСС" заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова и заверила, что размещение на территории Украины военных подразделений, объектов, складов вооружения или другой инфраструктуры западных стран Москва будет трактовать как прямое вмешательство, которое создает угрозу безопасности не только России, но и других европейских государств.

Также она добавила, что подобные объекты ЕС автоматически будут считаться "законными боевыми целями" для российских вооруженных сил, и, по ее словам, Россия неоднократно публично озвучивала подобные предупреждения.

Как оказалось поводом для угроз, стала декларация, которую в Париже 6 января подписали в рамках возглавляемой Великобританией и Францией "коалиции желающих", и согласовали при участии Украины.

"Он направлен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и расширение конфликта", — отметила пропагандистка РФ.

В частности, по "оценке" МИД РФ недавно подписанный документ не касается создания стабильной системы безопасности, а лишь углубляет противостояние.

Захарова отдельно остановилась на положениях декларации о размещении в Украине "многонациональных сил", которые, по замыслу ее авторов, должны присоединиться к восстановлению Вооруженных сил Украины и выполнять сдерживающую функцию в отношении России после завершения активной фазы боевых действий. Она также обратила внимание на намерения углубить сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами Украины и стран НАТО, заявив, что совокупность этих шагов, по ее мнению, свидетельствует не о стремлении к миру, а о формировании так называемой "оси войны".

"Новые милитаристские декларации так называемой коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую "ось войны", — добавила россиянка.

Ранее The Time писало, что Франция и Великобритания направят в Украину до 15 000 своих военнослужащих после заключения мирного соглашения, а Германия готова разместить свой контингент только рядом с Украиной.

Также Фокус писал, что, по мнению Владимира Зеленского, вероятна, война в Украине может завершиться в первой половине 2026 года.