Західні сили в Україні стануть "законною ціллю для ударів": у МЗС РФ виступили з погрозами

У Росії різко відреагували на декларацію так званої "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України, а також заявили, що документ не має нічого спільного з мирним врегулюванням. У Москві заявили, що будь-яка західна військова присутність на українській території розглядатиметься як інтервенція та "законна ціль для ударів".

Як пише російське агенство "ТАСС" заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова та запевнила, що розміщення на території України військових підрозділів, об’єктів, складів озброєння або іншої інфраструктури західних країн Москва трактуватиме як пряме втручання, яке створює загрозу безпеці не лише Росії, а й інших європейських держав.

Також вона додала , що подібні об’єкти ЄС автоматично вважатимуться "законними бойовими цілями" для російських збройних сил, і, за її словами, Росія неодноразово публічно озвучувала подібні попередження.

Як виявило приводом для погроз, стала декларація, яку в Парижі 6 січня підписали в межах очолюваної Великою Британією та Францією "коаліції охочих", та погодили за участі України.

"Він спрямований не на досягнення міцного миру й безпеки, а на продовження мілітаризації, ескалацію та розширення конфлікту", — зауважила пропагандстка РФ.

Зокрема, за "оцінкою" МЗС РФ нещодавно підписаний документ не стосується створення стабільної системи безпеки, а лише поглиблює протистояння.

Захарова окремо зупинилася на положеннях декларації щодо розміщення в Україні "багатонаціональних сил", які, за задумом її авторів, мають долучитися до відновлення Збройних сил України та виконувати стримувальну функцію щодо Росії після завершення активної фази бойових дій. Вона також звернула увагу на наміри поглибити співпрацю між оборонно-промисловими комплексами України та країн НАТО, заявивши, що сукупність цих кроків, на її думку, свідчить не про прагнення до миру, а про формування так званої "вісі війни".

"Нові мілітаристські декларації так званої коаліції охочих і київського режиму формують у їхньому обличчі справжню "вісь війни", — додала росіянка.

Раніше The Time писало, що Франція та Велика Британія направлять в Україну до 15 000 своїх військовослужбовців після укладення мирної угоди, а Німеччина готова розмістити свій контингент лише поряд з Україною.

Також Фокус писав, що, на думку Володимира Зеленського, ймовірна, війна в Україні може завершитися у першій половині 2026 року.