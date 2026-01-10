Незвичайне рішення: французькі військові "кидаються" FPV-дронами з борту літака (відео)

Французькі військові провели серію експериментів із масового скидання FPV-дронів із борту військово-транспортного літака A400M. Під час незвичайних випробувань через задню вантажну апарель літака вони буквально вручну скинули 51 БПЛА, ще 21 — викинули через бортові двері.

У рамках випробувань Французького генерального управління озброєнь (DGA) військові загалом скинули з борту A400M 72 безпілотники. Відповідне відео було опубліковано в мережі Х.

Повідомляється, що в експерименті використовували дрони коптерного типу різних розмірів і конфігурацій, включно з FPV-дрони. У DGA уточнюють, що йшлося не про повноцінні бойові безпілотники, а про моделі без основної електроніки. Водночас не виключено, що частина апаратури, зокрема обладнання для фіксації параметрів польоту, все ж таки була присутня.

У чому суть експерименту

Коментуючи експеримент французьких військових оглядачі Defense Express зазначили, що його суть полягає у вивченні впливу повітряних потоків і турбулентності на поведінку дронів у момент старту з літака.

"Річ у тім, що найбільшою проблемою при старті безпілотника з літака, є його подальша стабілізація, адже літак за собою створює турбулентність, і це на додачу до того, що його просто викидують руками за борт, а також те, що він одночасно стикається з потоком сильного повітря", — пояснили аналітики.

Отримані дані планують використовувати для створення точних симуляцій, які дадуть змогу краще зрозуміти поведінку безпілотників за такого способу запуску. Надалі аналогічні експерименти мають намір провести і на інших типах транспортних літаків — C-130J і CN-235.

Водночас таке рішення викликає питання, оскільки дрони коптерного типу мають вкрай обмежену дальність польоту — не більше ніж кілька десятків кілометрів. Це серйозно обмежує їхнє бойове застосування у зв'язці з транспортним літаком, який є великою та вразливою ціллю і не може безпечно діяти поблизу лінії фронту за наявності у противника засобів ППО.

Більш перспективним варіантом, вважають аналітики, буде запуск безпілотників літакового типу. Такі дрони простіше стабілізувати після старту, вони мають більшу дальність, здатні нести більш серйозне корисне навантаження і можуть запускатися масово з транспортно-пускових контейнерів. Не виключено, що подібні рішення також розглядає французька сторона.

